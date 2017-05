KERTIPATIKA: Aktuális növényvédelem a kertben

Úgy néz ki, a fagyos szentek elmúltával valóban megjön a várva várt tavasz. Az idő felmelegedésével természetesen a kártevők is előbújnak, hogy ne unatkozzon a kertész. Jó tehát, ha szemügyre vesszük gyümölcsfáinkat, növekedésnek induló zöldségeinket, nem kívánnak-e beavatkozást.

Az őszibarackokat levél-lukacsosodás ellen kezeljük, megelőzésképpen, főleg esős idő esetén, kéthetes intervallumokban. Használható szerek: Signum és Syllit 65WP.

Az őszibarackokat és szilvákat molyok ellen Decis Protech készítménnyel, az almákat Bulldock 25 EC, vagy Reldan 22-vel permetezhetjük. Biológiai készítményként Neemazal TS-t használhatunk.

Képen: Almafa lisztharmat

Az almákat lisztharmat ellen kb. kéthetente kezeljük Kumulus WG, Thiovit JET, Zato 50WG, Topas 100EC valamelyikével, váltakozva. A Zato 50WG és a Topas 100EC használ varasodás ellen is. Varasodásra használhatunk Chorus 50WG-t, vagy Syllit 65WP-t is, nemcsak almára, hanem körtére is.

Körtelevélbolha ellen kéthetente Karate Zeont vagy Vertimec-et használnak Magyarországon. Nálunk nincs ellene bevizsgált vegyszer.

Gyakran fordulnak hozzánk a vásárlóink a cseresznye érésekor, hogy kukacos a cseresznye, milyen szert ajánlunk rá? Kérem, akkor már semmilyet, amikor pirosodik a cseresznye. Most viszont érdemes lekezelni a cseresznyét és a meggyet megelőzésképpen a cseresznyelégy ellen Decis Protech, vagy Mospilan 20SP valamelyikével – és két hét múlva megismételni a másik vegyszerrel.

Ha a gyümölcsfáinkon levéltetveket észlelünk permetezhetjük őket Reldan 22, Mospilan 20SP, Dursban 480EC vegyszerek valamelyikével. Ha idegenkedünk a vegyszertől, használhatunk Neemazal TS-t, azt viszont hetente kell használni, addig van hatása.

Az egreseket és ribiszkéket lisztharmat ellen kezelhetjük Thiovit Jet és Kumulus WG szerekkel.

Képen: Szőlőperonoszpóra

Ahogy az esős idő váltakozik a meleg idővel ajánlatos odafigyelni a szőlőre, ez a váltakozó időjárás ugyanis a legkedvezőbb a szőlőt veszélyeztető gombabetegségek terjedésére. Lisztharmat ellen megfelel a már említett Kumulus WG és Thiovit JET. Peronoszpóra ellen pedig a "jó öreg" Kuprikol 50, továbbá a Cuproxat SC, Champion 50 WG és a Kocide 2000.

Képen: Gruspánymoly kártétele

Továbbra is figyeljük a gruspánbokrokat és egyéb díszbokrokat. Ha szívogatás nyomait fedezzük fel rajtuk, akkor Dursban 480 EC-val, vagy Karate Zeon-al avatkozhatunk be.

Képen: Rózsa fekete levélfoltosság

Rózsákat lisztharmat és rozsda ellen Folicur AL készítménnyel, fekete levélfoltosság ellen Syllit 65WP-vel permetezzük le.

Általánosan tanácsolom, hogy ha már előveszik a permetezőt és permetlevet készítenek, ha van rá mód, esővizet használjanak, mivel az lágy víz.

A keverékbe mindig tegyenek ragasztót (Silwet Star), fokozza a vegyszer hatását. Továbbá tegyenek hozzá levéltápot (Harmavit, Humyfit, Bi-Stim, stb.) – ezzel is segítik a növények fejlődését.

Jó munkát, szép termést kívánok Önöknek!

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

Forrás: www.agrocentrum.sk