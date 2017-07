KERTIPATIKA: Időszerű növényvédelem a zöldségesben júliusban

Figyelembe kell vennünk, hogy sok vegyszernek más a várakozási ideje hajtatott kultúrában és szabadföldön!

Képen: Napégés paprika termésén

A fólás paprikán , de a nagy hőségekben a szabadföldin is mutatkozhat a napégés tünete. A termésen barnás foltok jelennek meg, amelyek fokozatosan növekednek. Ha előrehaladott a betegség, akkor a száron is megjelenik. A betegség valójában hiánytünet. A nagy forróságban nehezen veszi fel a növény a kalciumot. Levélre permetezve Wuxal Calcium-ot alkalmazhatunk, kétszer is egy héten, ami nagyon gyorsan hat. Kiegészítés képpen kalcium tartalmú műtrágya oldatával locsoljuk be (pl. Florasin Ca). A fóliában hajtatott paprikán úgy is segíthetünk, hogy a fóliaponyvát kívülről lemeszeljük. Ez főleg megelőzésképpen jó, ha megjelent a betegség, akkor a fent leírtak szükségesek.

Sokan fordulnak hozzánk az uborka gombás megbetegedéseivel. Főleg a peronoszpóra okoz gondot a termelőknek, első sorban a konzerv uborkán, mivel azt 2-3 naponta szedni kell. Megoldás a Champion 50WG, Aliette 80WG és a Tanos 50WG. Mindhárom szer 3 napos a betevős uborkában. Megelőzésképpen a Champion 50WG-t ajánlom. Ha már megjelent a gomba, akkor egy héten belül két különböző szerrel permetezzük le. Megelőzésképpen száraz időben kéthetente, esős időben hetente egyszer adagoljuk valamelyik szert, felváltva.

Képen: Fytoftóra paradicsomon

Paradicsomra (és burgonyára is) fitoftóra ellen használhatunk Kuprikol 50 (7nap), Cuproxat SC (3 nap friss fogyasztásra, befőzésnél 10 nap), Champion 50 WG (10 nap), Tanos 50 WG (hajtatott paradicsom 3 nap). Itt is érvényes, hogy egyszerűbb megelőzésként védekezni, mint amikor már ott a fertőzés. A fitoftóra vagy burgonyavész, mint a nevében is van, ha nem kezeljük, egy héten belül képes taccsra tenni a paradicsom vagy burgonya ültetvényünket.

Képen: Paradicsomvész termésen

A Prolectus alkalmas a tökfélék (dinnye, stb.), paprika, paradicsom, tojásgyümölcs és az eper védelmére szürkepenész ellen.

Képen: Üvegházi molytetű

Nagy problémát jelentenek a nagy melegek idején a kiskertekben, fóliákban az apró fehér lepkék – az üvegházi molytetűk, népiesen liszteskék . Tapasztalatom szerint a végső megoldás az ellenük való védekezésben az augusztus végi hideg éjszakák jelentik majd. A hideg hatására gyérülnek meg igazán. Addig azonban nem várhatunk, hiszen szó szerint napról napra szaporodnak. Tojásaik 48 óránként kelnek. Ezért is körülményes az ellenük való hatékony védekezés. S ráadásul kis országunkban meglehetősen behatárolt a vegyszerek listája, amik szóba jöhetnek.

Felszívódó szerek közül kitűnő az Actara 25WG és a Mospilan 20SG. A kelő tojásokra nagyon hatásos az Apollo 50SC. A dolog szépséghibája, hogy az Actara csak burgonyabogár ellen van hazánkban bevizsgálva ( Magyaroszágon az Actara SC paprikára, paradicsomra, uborkára 0,1 - 0,2% -al adagolva 3 napos). Az Apollo pedig csak gyümölcsre, szőlőre és dísznövényre van engedélyezve. Ha nem akarjuk az előírásokat áthágni, marad még a biológiai védelem – a NeemAzal TS. Ezzel heti periódusokban kezelhetjük növényeinket.

Képen: A falánk káposztalepke - hernyó

Az őszi káposztát, kelt, karfiolt, karalábét földibolhák ellen Karate Zeon 5CS és Decis Protech szerekkel védhetjük meg. A káposztalepke hernyója ellen kiváló a Spintor, amely biológiai anyag, vagy a Reldan 22, amely egy eléggé erős növényvédőszer.

A meleg napkon permetezéskor ügyeljünk a hőmérőre is. 25 C° felett semmiképp se permetezzünk! Ha a reggeli órákat választjuk a permetezésre, főleg a szabadföldi kultúráknál, figyeljünk a harmatra! Ha harmatos a növény nincs igazán hatása a permetszernek.

Jó munkát, egészséges növényeket kívánok Önöknek!

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

Forrás: www.agrocentrum.sk