KERTIPATIKA: Július végi növényvédelem a dísznövénykertben

A Központi Ellenőrző és Minősítő Intézet előrejelzése szerint még mindig nagy a nyomás a puszpáng-moly részéről. Ha eddig védekeztünk is, nem elégséges. Továbbra is résen kell lennünk, permeteznünk kell a gruspán-bokrokat, mert a kártevő elpusztíthatja őket. Ilyen nagy mértékben még egy éven sem volt elterjedve ez a kártevő, elődeink pedig bizonyára nem is hallottak róla. Védekezésre Karate Zeon 5 SC, Dursban 480 EC, Decis Protech-t használhatunk.