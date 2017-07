KERTIPATIKA: Júliusi növényvédelem a gyümölcsösben

Almákat, körtéket Bulldock 25 EC, Decis Protech, Dimilin 48 EC, Integro, Reldan 22, Mospilan 20 SP szerekkel permetezhetjük. A Dimilin 48 SC és az Integro a tojásrakás stádiumában hatásos, a többi a hernyók kelésekor hat. Ha biológiai szert szeretnénk akkor alkalmazzuk a Spintor-t.

Képen: Almamoly kártétele

Szilvákra – a később érő fajtákra molyok ellen a Decis Protech és a Mospilan 20 SP-t használhatjuk. A szilváknál figyeljünk az érésre, illetve a várakozási időre (Decis Protech 28 nap, Mospilan 20 SP 14 nap).

Amennyiben levéltetveket észlelünk gyümölcsfáinkon hatásos ellenük is a Reldan 22 és a Mospilan 20 SP, de használhatunk Dursban 480 EC-t, vagy a biológiai készítmények közül NeemAzal TS-t.

Képen: Körte varrasodása

Almákat, körtéket folyamatosan kell kezelni lisztharmat (Kumulus WG, Thiovit Jet, Topas 100 EC, Zato 50 WG) és varasodás ellen (Qualy 300 EC, Syllit 65 WP, Topas 100 EC, Zato 50 WG, Chorus 50 WG).

Permetezéskor a tapadószeren (Silwet Star, Agrovital) kívül kalcium és bórtartalmú (Florasin Calcium Plus, Wuxal Calcium, Humix Bór) tápokat is adjunk a fáknak. Ezek a szerek nagyban elősegítik, hogy egészséges gyümölcsök fejlődjenek, amelyek a tárolást is jól bírják.

Képen: Fontos a kalcium

Az esetleges klorózis ellen ajánlom a Florasin Lignovit Fe és Ferrovit szereket. Permetezhetjük őket külön is, de a vegyszerekkel egy menetben is. A lényeg, hogy ne koncentráltan adjuk a permetléhez őket, hanem mindig oldjuk fel legalább fél liternyi vízben, s úgy adjuk a keverékhez. Levélen keresztül gyorsabban hatnak, de beöntözéssel tartósabb a hatásuk, mert többet ki tudunk juttatni belőlük.

Képen: Klorózis ellen

A nyári napokban se feledkezzünk meg a szőlőültetvényről. Különösen mikor kiadós eső után jó meleg az idő – ez az ideális a gombabetegségek kialakulásának. Szerencsére egy sor szer áll rendelkezésre a szőlő hatékony védelmében, így folyamatosan tudjuk váltani a szereket.

Képen: Szürkerothadás

Peronoszpóra ellen: Champion 50 WG, Cuproxat SC, Kuprikol 50, Profiler WG, Tanos 50 WG.

Lisztharmat ellen: IQ Crystal, Kumulus WG, Thiovit Jet, Topas 100 EC, Vivando.

A Zato 50 WG és a Cabrio Top hatnak mindkét gombára, a Zato a szürkepenészre is hat.

A Cantus kitűnő szer a szürkerothadás megelőzésére, fürtzáródás előtt nagyon hatásos, keverhetjük Champion 50 WG-vel, vagy Cuproxat SC-vel. Szürkerothadásra fújhatunk még Prolectus és Teldor 500 SC szerekkel.

Molyok ellen a szőlőre használhatunk Decis Protech, Karate Zeon 5 SC, Mospilan 20 SP szerek valamelyikét. Természetesen itt is ügyelni kell a várakozási időre, elsősorban a korai fajtáknál.

Kellemes nyári napokat, s mellette szép, egészséges gyümölcsöket kívánok Önöknek!

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

Forrás: agrocentrum.sk