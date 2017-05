Készül a Mamma Mia! folytatása

Tíz évvel a nagy sikerű Mamma Mia! című zenés film bemutatása után mozikba kerül a folytatás is - számolt be róla vasárnap a BBC News.

A Mamma Mia: Here We Go Again című produkcióban Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard és Colin Firth is újra feltűnik majd a régi szerepében. A Universal stúdió 2018 júliusára tervezi a premiert.

A folytatásban, amelyet a brit Ol Parkes (a Keleti nyugalom - Marigold Hotel forgatókönyvírója) forgat, ismét az ABBA slágerei hallhatók majd. Az együttes tagjai, Benny Andersson és Björn Ulvaeus executive producerként jegyzik a filmet.

A 2008-ban bemutatott Mamma Mia! a kritika vegyes fogadtatása ellenére nagy kasszasiker lett: világszerte 600 millió dollárért váltottak rá jegyet a nézők. Költségvetése tizenkétszeresét kereste meg a mozikban.



MTI/para