Készül A tetovált lány című amerikai film folytatása

A BBC News beszámolója szerint a rendező, Fede Alvarez teljesen új szereposztással forgatja a The Girl in the Spider's Web (A lány a pók hálójában) című filmet, amely 2018 októberében debütál a mozikban. A hacker Lisbeth Salander történetét folytató produkció forgatókönyvét David Lagercrantz írta.

A főhős szerepére a Variety.com értesülése szerint Natalie Portman és Scarlett Johansson neve is szóba került, de Jane Levy is versenyben van, aki már dolgozott Alvarezzel.

Stieg Larsson 2004-ben hunyt el szívroham következtében, ám halála előtt még befejezte a Millennium-trilógiát. Az izgalmas történetet David Lagercrantz folytatta, a regény Ami nem öl meg címmel 2015-ben jelent meg.

(MTI)