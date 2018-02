Két év után újra felbukkant a kakapó

A világ egyik legritkább madara, a röpképtelen, zöld tollú bagolypapagáj (Strigops habroptilus) a veszélyeztetett fajokról készült BBC-sorozat, a Last Chance to See (Utoljára látható) egyik epizódjában tűnt fel.

Az egyik természetfilmessel kezdett incselkedni, a tarkójára szállt és vad násztáncba kezdett. A felvételt több millióan nézték meg az interneten.

A húszéves állatot szülőföldjén, az új-zélandi Déli-sziget déli csücskén vették észre - mondta a hivatal szóvivője.

Deidre Vercoe hozzátette, hogy nagyon hiányzott mindenkinek a kakapó, és boldogok, hogy előkerült.

A kakapókból becslések szerint mindössze 150 példány él, kizárólag szülőföldjükön, Új-Zélandon fordulnak elő.

Siroccót 2016 februárjában látták utoljára, azóta több alkalommal indultak csoportok, hogy felkutassák, de hiába.

(MTI)