Két kiválasztott a tűzoltók álommelóját kapja meg Pozsonyban és Prágában

A "diplomáciában szokatlan posztok" létesítésének célja tökéletesíteni a kommunikációt a két ország tűzoltósága között, javítani az esetleges közös beavatkozások megszervezésének lehetőségeit, közös gyakorlatokat és közös képzést szervezni.

A Lidové Noviny szerint a tűzoltóattasénak diplomáciai kiváltságai lesznek, például büntetlenség, illetve joga lesz a forgalmi adó visszaigénylésére is szlovákiai vásárlásaiért. Az újság úgy értesült, hogy a posztot egy tábornoki ranggal rendelkező tapasztalt tűzoltó kapja. Ilyenből kilenc van Csehországban.

A lap ironikus hangvételű cikkében rámutat: a pozsonyi cseh nagykövetség diplomata állásait bizonyos személyek már eddig is jutalomként, korábbi munkájuk elismeréseként kapták. Például a nagyköveti posztot 2013-tól Lívia Klausová, Václav Klaus korábbi államfő felesége tölti be - ők mindketten a választási kampányban Miloš Zeman jelenlegi elnököt támogatták. Korábban viszont a nagyköveti pozíciót Pozsonyban mindig karrierdiplomata töltötte be. A rendőrattaséi posztot Petr Lessy, korábbi országos rendőrkapitány, a katonai attaséi posztot pedig Zdenek Jakubek, az államfő korábbi katonai főtanácsadója tölti be.

(MTI)