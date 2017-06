Két másik ember maradványait is Lech Kaczynski elnök koporsójába tették

A 2010-es szmolenszki légikatasztrófában elhunyt, majd a krakkói Wawel király vár székesegyházában örök nyugalomra helyezett Lech Kaczynski államfő koporsójába annak idején két másik személy testrészeit is elhelyezték - derült ki a lengyel állami ügyészség csütörtökön ismertetett beszámolójából.

Sajtóértekezletén Marek Pasionek főügyész-helyettes összefoglalta a szmolenszki légikatasztrófához fűződő lengyel bűnügyi nyomozás, ezen belül a tavaly novembertől folytatott exhumálások eddigi részeredményeit.

A tavaly november közepén exhumált Lech Kaczynski maradványait a krakkói Jagelló Egyetem orvosszakértői intézetében vizsgálták, a DNS-minta alapján meg is erősítették azonosságát, amint az ugyanabban a kriptában örök nyugalomra helyezett hitvese, Mária esetében is. Lech Kaczynski koporsójában megtalált idegen testrészekről az ügyészség azonban mindeddig nem számolt be.

Pasionek megerősítette: a tavaly ősztől kihantolt 27 áldozat közül két holttest összecserélését állapították meg, kilenc áldozat koporsójában pedig más személyek maradványait is megtalálták. Így Bronislaw Kwiatkowski tábornok, a lengyel hadsereg volt műveleti parancsnoka sírjában még hét, Wlodzimierz Potasinski tábornok, a lengyel különleges erők parancsnoka koporsójában pedig négy másik személy testrészeire bukkantak. Miron Chodakowski lengyel ortodox érsek koporsójába csak a helyesen azonosított felsőtestet helyezték el, az alsótest viszont Tadeusz Ploski katolikus tábori püspöké volt - ismertette a főügyész-helyettes a közelmúltban megállapítottakat.

Megerősítette: a kihantolásokat jövő év áprilisáig tervezik befejezni.

Antoni Macierewicz lengyel nemzetvédelmi miniszter úgy kommentálta az elmondottakat: a helyzet kevésbé lenne drámai, ha az előző lengyel kormány közvetlenül a légikatasztrófa után rendelt volna el megfelelő vizsgálatot.

A jelenlegi ügyészségi eljárás során a lengyel politikai vezetők halálával járó katasztrófa 83 el nem hamvasztott, illetve az előző években nem exhumált áldozatát kihantolják, majd a maradványokat igazságügyi orvosszakértői vizsgálatnak vetik alá újbóli azonosításuk céljából. Megállapítják a katasztrófa során elszenvedett sérülések jellegét és a halál okát is.

Az áldozatok koporsóit a Moszkvában végzett boncolások után Lengyelországban hatósági utasításra nem nyitották fel. Lech Kaczynski földi maradványait a 2010-es temetés előtt egy új koporsóba helyezték, orvosszakértői vizsgálatot akkor azonban nem tartottak.

(MTI)