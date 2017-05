Kevés szárnyassal végzett a madárinfluenza

Péntek délután a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal elöljárója összehívta a válságstábot, hogy kiértékeljék az elmúlt időszakot a madárinfluenzás esetek tekintetében. Január óta 370 elhullott szárnyast gyűjtöttek be.

„A madárinfluenza az egész országot érintette, ám a Dunaszerdahelyi járást a leginkább” — mondta a találkozó elején Morvay György járási elöljáró, majd hozzátette, sikerült felülkerekedni a problémán. Miriam Mintálová, az állat-egészségügyi felügyelet regionális kirendeltségének igazgatója elmondta, hogy április 20-ig az országban 11 fertőzött otthoni tartású baromfiállományról tudnak. 58 esetben vadon élő állatoknál állapították meg madárinfluenza jelenlétét. „Ami a mi járásunkat illeti, kicsit komplikáltabb a helyzet, hiszen mint határ menti régiót érintett a magyarországi ásványrárói eset is. Ezen kívül a járásban 4 esetben bukkant fel fertőzött vadállomány, egy esetben pedig otthoni baromfiállomány Jányokon” — mondta az igazgatónő. Mintálová hangsúlyozta, a jányoki volt az egyetlen ilyen eset.

Három fő területe volt a madárinfluenza eseteinek, mégpedig Vásárút, Albár és Nyárasd, illetve Baka és Bős környéke. Itt főleg hattyúk hullottak el, közülük is inkább a fiatalabb egyedek. Előfordult az is, hogy egyszerre 20-30 szárnyas pusztult el. Baka és Bős között nem minden esetben a madárinfluenza végzett a madarakkal, de a magasfeszültségű kábelek is, aminek az állatok nekirepültek.



Miriam Mintálová

„Január óta a állat-egészségügyi felügyelet regionális kirendeltségének munkatársai 149 esetben szálltak ki, minden bejelentést ellenőriztek, így összesen 370 elhullott madártetemet gyűjtöttünk be, amiből 308 hattyú volt. A maradék 62 szárnyas galamb, gém és kacsa” — hangsúlyozta Mintálová. Elmondta azt is, hogy a legtöbb esetben a szárnyasokat a vízbe fagyva érte a halál, előfordult, hogy a part mentén, könnyen megközelíthető helyen, ám akad olyan eset is, hogy a járási tűzoltók segítségét kellett kérni, mivel a tetem a tó közepén volt. Összesen 25 esetben sikerült kivizsgálni az elhullott tetemeket, ugyanis a bomlásnak indult testeket már nem tudták, így öt esetben állapítottak meg fertőzést.

Tehát a legtöbb esetben nem madárinfluenzától pusztultak el a madarak, de a hosszú, kemény tél miatt kevés eleséget tudtak magukhoz venni, illetve a villanyvezetékeknek repülve hullottak el. Ezért is kérték meg a vadászokat, hogy ügyeljenek a szárnyasok fokozott táplálására. Ahol ez megtörtént, nem is találtak madártetemeket.



(ls)