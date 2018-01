Kevesebb családi pótlékot fognak kapni az Ausztriában dolgozó szlovák állampolgárok

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az Ausztriában járulékokat fizető kelet-európaiak kevesebb pénzt kapnak vissza családi pótlékként, mint osztrák kollégáik, ha a gyerekük nem él Ausztriában.

Nem hagynák annyiban

A szlovák kormány elvárja, hogy Ausztria tartsa be a diszkriminációmentesség elvét a külföldi munkavállalókkal szemben a családi pótlék tekintetében is - jelentette ki Ivan Korčok külügyi államtitkár, miután kedden Pozsonyban tárgyalt Karin Kneissl osztrák külügyminiszterrel.

Az új osztrák külügyminiszter első hivatalos külföldi útján megvitatta szlovák partnerével azt az osztrák kormányjavaslatot, hogy csökkentsék az Ausztriában munkát vállaló külföldi állampolgárok nem Ausztriában élő gyermekei után járó családi pótlékot az adott országban szokásos szintre.

Ausztria nyolc országgal határos, köztük olyan volt szocialista országokkal, mint Csehország, Szlovákia, Magyarország és Szlovénia, ahol lényegesen alacsonyabbak a bérek és juttatások. 2016-ban Ausztria 273 millió eurót utalt át az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban élő összesen 132 ezer olyan gyermek számára, akiknek eltartója Ausztriában dolgozik.

Szlovákiában összesen mintegy 30 ezer gyermek kap osztrák családi pótlékot Ausztriában dolgozó eltartója után.

Ivan Korčok a közös sajtótájékoztatón elmondta: egyetértettek abban, hogy a családi pótlékról a témában illetékes szakminisztereknek kell egyeztetniük. Rámutatott: a szlovákiai munkavállalók legálisan dolgoznak Ausztriában, s mivel járulékaikat is ott fizetik be, elvárható, hogy az azok fejében járó ausztriai juttatásokat is teljeskörűen megkapják.

"Nyíltan kimondom, elvárjuk, hogy szigorúan tartsák be a diszkriminációmentesség elvét" - szögezte le a külügyi államtitkár.

A téma kapcsán Karin Kneissl elmondta: Bécs ezt a kérdést összeurópai szinten akarja megvitatni, hogy a gyermekeknek járó juttatások tükrözzék az egyes országok életszínvonalát, jólétét és vásárlóerejét.

A migráció kérdésében már több volt a közös pont a két fél között

Egyetértettek abban, hogy ez hosszú távú jelenség, s így kell felkészülni rá. Az osztrák külügyminiszter rámutatott: ez összetett probléma, és nem lehet pusztán a menekültkvótákra redukálni.

"Meg kell találni az egyensúlyt, az arany középutat ennek az érzékeny kérésnek a rendezésére" - mondta Kneissl, hozzátéve: olyan megoldáscsomagot tart elképzelhetőnek, amelyben a határok védelme mellett az is megjelenik, hogy az egyes tagállamok milyen súllyal vesznek részt a migrációt kiváltó okoknak az afrikai kontinensen történő kezelésében.

Ivan Korčok az EU külső határainak védelmének megerősítése mellett szállt síkra, hogy így a schengeni övezetben ne legyen szükség határellenőrzésre.

Karin Kneissl kijelentette: első hivatalos úti céljának kiválasztásában semmilyen szerepet nem játszott az, hogy Szlovákia a visegrádi négyek tagja. Értetlenségének adott hangot amiatt, hogy még egyetlen osztrák külügyminiszter sem választotta első külföldi látogatása célpontjául Szlovákiát, amelynek fővárosa a legközelebb esik Bécshez az összes főváros közül. Azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy Ausztria nem tervezi-e a csatlakozást a V4-ekhez, leszögezte: "amennyire ismerem és látom a V4-es formációt, úgy gondolom, nincs igény annak bővítésére. Ausztriának sincs ilyen irányú ambíciója".



MTI/para