Kiadatlan Kertész Imre-művek jelenhetnek meg

Kertész Imrének sokkötetnyi kiadatlan írása maradt hátra, köztük csak az 1960 és 2009 között született naplóinak teljes terjedelme előreláthatóan tíz kötetet tesz ki. Emellett hangoskönyv, interjúkötet, monográfia és műfordítások is szerepelnek a tervezett megjelenések között - mondta el Hafner Zoltán irodalomtörténész, a Kertész Imre Intézet vezetője csütörtökön Budapesten. Kiemelte: elsődleges céljaik között van az író szellemi hagyatékának méltó gondozása, a róla szóló magán- vagy közgyűjteményekben fellelhető anyagok, dokumentumok összegyűjtése és feldolgozása.

Schmidt Mária, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány vezetője hangsúlyozta: a Kertész Imre Intézet céljaira a közalapítvány megvásárolta a Benczúr utca 46. szám alatti villaépületet 600 millió forintért a fővárosi önkormányzattól. Terveik szerint még idén sikerül kiírni a rossz állapotban lévő épület felújításáról szóló közbeszerzést. Az épületben helyezik el az intézet könyvtárát, az archívumot, emellett konferenciatermet és kulturális programok befogadására alkalmas teret is terveznek.

2016-ban Kertész Magdával, az író azóta elhunyt özvegyével létrejött megállapodás alapján a közalapítvány lett Kertész Imre máshol el nem helyezett hagyatékának felhasználója és gondozója, valamint írói emlékének ápolója. A feladatok ellátására létrehozott Kertész Imre Intézet 2017. januárjában kezdte meg működését a kormány egymilliárd forintos támogatásával. A szerző kéziratainak jelentős részét ugyanakkor a Berlini Művészeti Akadémián létrehozott archívumban őrzik.

Hafner Zoltán kitért arra is: megkezdték az intézet gondozásába került elektronikus formában őrzött, sokezer oldalas anyag feldolgozását, valamint a 43 órányi hangfelvétel, 30 órányi televíziós- és filmfelvétel, valamint 1400 fénykép digitalizálását is. Az intézet gondozásában található anyagok között van számos, az életmű szempontjából is fontos személyes, családi dokumentum, valamint Kertész Imre 1948-49-ben írt újságcikkei is.

A Kertész Imre Intézet internetes oldala is hamarosan elérhető lesz, rajta számos korábban kiadatlan fényképpel, és az író saját kommentárjaival kísért részletes életrajzzal, bibliográfiával - fűzte hozzá. Hafner Zoltán elmondta azt is: november 30-án a Magyar Művészeti Akadémiával (MMA) közösen konferenciát szerveznek a 2016-ban elhunyt író életművéről.

(MTI)