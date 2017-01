Kibabráltak a kebabbojkottal

Egy hete megy a médiában a DAC YBS nevű fanklubjának uszító felhívása körüli balhé, melynek aktuális állomása, hogy a Híd ifjúsági szervezete, a Iuven Dunaszerdahelyen törte meg a kebabbojkottot, melynek egyébként semmilyen különösebb hatása nem volt a városban, mint arról, és a cselekmény nemzetközi sajtóban lejátszott menetéről is írtunk korábbi cikkünkben.

Szombaton délben a Bartók Béla sétányról indult és a Sirin nevű török étteremig tartott a rövidke kebabmenet, ahol egy jót lakmároztak a Híd politikusai, köztük Rigó Konrád kulturális államtitkár és Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos.

„Meglepett ez a felhívás, mert azt gondoljuk, hogy nem kellene az embereket megkülönböztetni sem a nemzetiségük, sem más származási ismérv alapján. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nem értünk egyet ezzel, ezért eljöttünk és eszünk egy jó kebabot” – reagált az YBS Facebookon közzétett, de néhány órával később törölt közleményére Ravasz Ábel. Hozzátette, értékelni kell azokat, akik Dél-Szlovákiába jönnek, és munkahelyeket teremtenek és szolgáltatásokat nyújtanak. „Legkevésbé az ilyen embereket kellene zrikálni” – hangsúlyozta.

Rigó Konrád és Ravasz Ábel

Noha 9-10-en voltak az eseményen, Morvay Péter, a Iuven elnöke úgy látja, hogy elérte célját. „Mivel egy komoly diskurzus kezdődött minderről a közösségi médiában” – jegyezte meg.

„Hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ennek nem lesz folytatása az ő részükről. Szívesen dolgozunk együtt akár a DAC-szurkolókkal is azon, hogy hogyan is tudnánk egy toleráns társadalmat teremteni” – szögezte le Ravasz Ábel. Hozzátette, bíznak abban, hogy a felhívásban foglaltak egy, a fanklubon belüli kisebbség véleményét tükrözik. „Talán pont azért fontos, hogy megjelentünk itt, hogy megmutassuk, máshogy is lehet csinálni, és megerősítsük véleményükben a DAC-szurkolók között azt a többséget, akik azt gondolják, hogy az úgy nincs rendben, ahogy a felhívásban szerepelt. Nagyon fontos, hgy most, amikor ennyire kiélezett a politikai helyzet, megmutassuk, hogy nem adunk teret az uszításnak” – emlékeztetett.

Morvay is egyetértett vele abban, hogy a felhívással bizonyára nem mindenki ért egyet a fanklubban, mivelhogy az hamar lekerült az internetről. „Mi a kommunikáció hívei vagyunk, és szívesen elmagyarázzuk, hogy ez mennyire kártékony. De szerintem ezzel ők is tisztában voltak” – fogalmazott.

