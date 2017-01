Kiderítik, hogy csökkent-e a Mount Everest magassága a földrengéstől

Tudományos expedíció indul megmérni, hogy valóban "összement-e" az Everest a két évvel ezelőtti pusztító erejű nepáli földrengéstől - jelentette be az indiai geodéziai hivatal vezetője kedden Haidarábádban egy konferencián.

Szvarma Szubba Rao elmondta, hogy a világ legmagasabb, hivatalosan 8848 méteres csúcsának újramérését azért indítják el, mert a tudósok egy része úgy véli, a Nepált 2015 áprilisában sújtó pusztító erejű földrengés miatt csökkent az Everest magassága.

A projekt nemcsak azt ellenőrzi, valóban alacsonyabb lett-e a hegy, hanem segíteni is fogja a jövendő tudományos kutatásokat, többek között a lemezmozgások vizsgálatát is - írta az indai NDTV honlapja. "Minden engedélyt, a külügyminisztériumét is megszereztük. Az expedíció a tervek szerint két hónapon belül, a tél végén elindul" - közölte a hivatal vezetője.

Hozzátette, hogy a megfigyelések nagyjából egy hónapot vesznek igénybe, ezt követi 15 nap, amikor a számításokat végzik, ezután közlik az adatokat. A 2015. április fölrengés 9 ezer ember halálát okozta, elpusztított félmillió lakóházat és néhány méterrel arrébb helyezte Katmandut, Nepál fővárosát is.

