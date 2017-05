Kínai befektető vásárolhatja meg a kassai vasművet

A He Steel Group kínai vállalat vásárolhatja fel a jelenleg az amerikai U.S. Steel kezében lévő kassai vasművet - írta szerdán a Pravda , Kína pozsonyi nagykövetségének ügyvivőjére hivatkozva.

Arról, hogy a kelet-szlovákiai régió legjelentősebb stratégiai vállalatának számító kassai vasmű tulajdonosváltás előtt áll, már hónapok óta cikkezik a sajtó, az erről szóló híreket azonban eddig a He Steel Group nem erősítette meg, a vasművet tulajdonló U.S. Steel pedig csak spekulációnak minősítette az információt.

"A U.S. Steel lesz a legközelebbi" - mondta Csien Csou (Qian Zhou), Kína pozsonyi nagykövetségének ügyvivője, az országa által Szlovákiában tervezett nagybefektetésekről. A beruházást követően várhatóan újabb kínai cégek is megjelennek majd Szlovákiában - jelentette ki a diplomata a pozsonyi Pravdának, amely szerint a Kassára tervezett nagybefektetés arra utal, hogy a kínai tőke a kelet-közép európai régióba történő beáramlásában az eddigi főszereplő Csehország mellett Szlovákia is szerephez juthat.

A kassai vasmű várható vételárát egymástól független sajtóforrások 1,4 és 1,5 milliárd euró közöttire becsülik.

A jelenleg mintegy tízezer alkalmazottat foglalkoztató kassai vasmű a tavalyi évet 270 millió eurós nyereséggel zárta, ilyen jó eredményt utoljára még a pénzügyi válság kirobbanása előtt, 2008-ban ért el a vállalat.

Az amerikai U.S. Steel 2000-ben, Mikuláš Dzurinda első kormánya idején szerezte meg a kassai vasmű száz százalékos tulajdonrészét, 60 millió dollárért, valamint a vállalat mintegy 340 millió dollárt kitevő adósságállományának átvállalása fejében. Az amerikai vállalat ugyanakkor tíz éves - legfeljebb 430 millió dollárig terjedő - adókedvezményt kapott az akkori szlovák kormánytól, amit teljes egészében fel is használt.

Az, hogy az amerikai acélóriás eladná a kassai vasművet, már 2013-ban is felmerült. Akkor, orosz illetve ukrán cégek mutattak érdeklődést a vasmű iránt, ám a tulajdonoscserére nem került sor, ugyanis Robert Fico előző kormánya évi 15 millió eurós állami támogatásról írt alá megállapodást a U.S. Steellel. Ennek fejében az amerikaiak ígéretet tettek arra, hogy öt éven belül nem adják el a vasművet és arra is, hogy nem valósítanak meg tömeges (30 dolgozónál többet sújtó) elbocsátásokat, amit azóta abban a formában teljesítenek, hogy havi 29 alkalmazottól válnak meg.

