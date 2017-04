Kínai Nagydíj - Vettel óva int a túlzott lelkesedéstől

"Az még csak az első verseny volt, nem jelent sokat" - mondta a német versenyző.

Hozzátette ugyanakkor, hogy csapata folyamatosan fejlődik, és más a hangulat az istállónál, mint korábban.

"Most jobb helyzetben vagyunk és az emberek is jobban érzik magukat, bizakodóbbak most, mint a tavalyi évben" - fogalmazott a négyszeres világbajnok Vettel.

Melbourne-ben a Mercedest vezető brit Lewis Hamilton előtt intették le elsőként, s ezzel másfél év után ünnepelhetett ismét futamgyőzelmet.

A Kínai Nagydíjat vasárnap, magyar idő szerint 8 órától rendezik.

(MTI)