Kiska az oktatás színvonalának fontosságát hangsúlyozta Somorján

Az államfő szerint az főiskolai oktatás színvonala azért is alacsony Szlovákiában, mert az intézmények a náluk tanuló diákok száma alapján kapnak anyagi támogatást az államtól.

Ebből kifolyólag egyes főiskolákon minimálisak a követelmények ahhoz, hogy felvegyék a diákot az intézménybe. Egyebek mellett erről is beszélt csütörtökön Andrej Kiska államfő a somorjai M. R. Štefánik Gimnáziumban és a Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban tett látogatása során.

„Főiskolákat fognak választani. Rendkívül fontos, hogy jó iskolát válasszanak“ – nyomatékosította véleményét Kiska a beszélgetés során, majd hozzátette, nem szabad bedőlniük a könnyebb tanulmányokat ígérő, alacsony színvonalú iskoláknak.

„Befejezik az iskolát, és rájönnek, hogy bár volt pár könnyű évük, de elvesztették a megfelelő képzés megszerzésének lehetőségét“ – figyelmeztette a diákokat.

Kiska arról is beszélt, hogy egykor maga is vállalkozó volt, aki embereket alkalmazott különféle pozíciókba. Elmondása szerint előfordult, hogy egyetlen pozíció betöltésére akár harminc kérvény is érkezett. „Az első dolog, amit ekkor figyelembe vettem, az iskola volt, ahol a jelentkező tanult“ – tette hozzá.

Az államfő szerint annak ellenére, hogy Szlovákiában is vannak megfelelő színvonalú egyetemek és főiskolák, a diákoknak nem kell tartaniuk a külföldi iskoláktól sem.

Kiska a magyar kisebbség helyzetével kapcsolatos kérdést is kapott a somorjai gimnáziumban. Az államfő azt felelte, Somorján is látni, hogy kitűnőek a szlovák-magyar kapcsolatok.

Az elnök végül arról beszélt, fontos, hogy a magyar kisebbségnek legyen lehetősége Szlovákiában a saját anyanyelvén tanulni, megtartani saját kulturális szokásait, illetve a politikusok a választások előtt ne húzzák elő a „magyarkártyát“, mert ezzel csak felesleges rosszat idéznek elő.



TASR/para