Kiska nyílt levélben fordult Richterhez a galántai nevelőintézet körül kialakult botrány miatt

Az államfő arra mutatott rá, hogy az intézet képviselői többször is megpróbálták a saját védelmükre kihasználni az egyes páciensek állapotáról szóló információkat. Emellett pedig mások ellen irányuló támadásokra is használták őket, amit be is ismertek. „Ezt a lépést elfogadhatatlannak tartom“ – írta Kiska a nyílt levélben.

A levélben Kiska arra kéri Richtert, hogy vizsgálja ki a helyzetet. „Tisztelt miniszter úr, engedje meg, hogy nyomatékosan megkérjem arra, hogy Ön személyesen, a minisztérium és az alkalmazottjai haladéktalanul vizsgálják ki ezt a helyzetet. Emellett a törvényből kifolyólag biztosítsanak védelmet az intézet fiatalkorú páciensei számára“ – olvasható a levélben.

Kiska a levélben megemlítette, hogy az első információk megjelenése óta figyelemmel kíséri az ügyet. „Tudomásul veszem az Ön döntését, miszerint nem veszik el az intézet akkreditációs engedélyét, annak ellenére, hogy az akkreditációs bizottság a bevonását javasolta“ – jegyezte meg Kiska.

Kiska továbbá megemlítette, hogy a gyerekek jogi védelméről szóló törvény szerint és a szociális kuratórium szerint kötelesek gondoskodni arról, hogy ne sértsék a gyerekek jogait, emellett pedig biztosítsák a védelmüket és a gondoskodásukat.

TASR/para