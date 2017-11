Kiska Poprádon adta le szavazatát: "Mindenki menjen el szavazni!"

Az elnök kijelentette, fontos elmenni szavazni. "Szeretnék mindenkit felszólítani, hogy menjen el szavazni, mégpedig két okból. Az első az, hogy a megyei választások többek közt a hétköznapjainkról, iskolákról, kórházakról, utakról, kultúráról szól. A második ok talán még fontosabb: hogy milyen irányban halad tovább az országunk. Fontos, hogy ne jussanak szóhoz az extrémisták és a fasiszták" - figyelmeztetett az elnök.

Kiska szerint a demokrácia alapjoga, hogy lehetőségünk van választani. "Nem helyes, ha panaszkodunk, de mégsem megyünk el szavazni. Lényegében kötelességünk arról dönteni, hogyan is nézzen ki az országunk" - tette hozzá az elnök, aki a feleségével is elbeszélgetett a jelöltekről. "Pontosan tudom, kit karikázott a feleségem, és ő is tudja, én kinek adtam a szavazatom. Nem volt köztünk egyetértés minden jelöltről, de erről szól a demokrácia" - mondta Kiska.

TASR/para