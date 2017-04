Kiska vonatozik Pozsonyba

Erről szóvivője, Roman Krpelan tájékoztatott a Facebookon:

Közölte, hogy a vonat 6.27-kor indult az északi városból, és 10.27-kor ér be a pozsonyi főpályaudvarra.

Megjegyezte, hogy ezáltal a rendőrség vélhetően kevesebb stresszt okoz a reggeli csúcsforgalomban haladóknak, mint múltkor, amikor kocsival utazott. Hozzátette, hogy a vonatközlekedés pedig ma minden bizonnyal biztonságosabb ezen a vonalon, mivel egyrészt a vasúti kocsikban, és az állomásokon is ott vannak a rendőrök.

"Bíznunk kell abban, hogy az újabb alternatív utazási mód valóban olcsóbb lesz, és az emberek számára is kényelmesebb, továbbá nem lesznek időbeli csúszások, hogy legyen kinek fogadnia az Európai Parlament elnökét az elnöki palotában" - közölte.

Ismert, hogy nemrég több kormányképviselő is bírálta Kiskát, amiért a kormány különgépével repül haza hétvégente a családjához Poprádra. Mintegy két év alatt ez ugyanis közel egymillió euróba került. Korábban Robert Kaliňák volt az, aki épp a repülőgép használatát javasolta Kiskának, hogy a pilóták is kellő gyakorlattal rendelkezzenek a repülésben, és a járművet is használják. Szintén ő volt, aki először kritizálta emiatt...

(SME/para)