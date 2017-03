Kiskát szívatják a parlamenti képviselők

128 szavazattal bízta meg kedden a parlament Robert Kaliňák (Smer-SD) nelügyminisztert, hogy készíttessen jelentést az államfő, Andrej Kiska szolgálati repülőútjairól, mert azok bizonyos sajtóinformációk szerint több esetben is magáncélokkal valósultak meg.

Konkrétan az aktualne.sk és a Pravda napilap gyanúsította meg Kiskát a minap, hogy nem minden esetben voltak repülőútjai szolgálatinak minősíthetőek.

Nem szavazták meg a parlamenti képviselők ugyanakkor az OĽaNO-NOVA vezére, Igor Matovič határozati javaslatait.

Az első arról szólt, hogy kötelezzék a kormányfőt, Robert Ficót arra, hogy haladéktalanul költözzön el az adócsalással vádolt Ladislav Bašternák által birtokolt ingatlanból.

Matovičnak azt sem sikerült elérnie, hogy beszámoltassák Érsek Árpád közlekedésügyi minisztert a D4-es és R7-es gyorsforgalmi utak építése során Dunaszerdahely környékét érintő állami ingatlantranzakciókról.

Ugyanígy járt az ellenzéki képviselő azzal a javaslatával, miszerint Peter Gajdošnak (SNS), a hadügyminiszternek a parlament elé kell terjesztenie azon személyek névsorát, akik az utóbbi időben előléptetésben részesültek.

Robert Fico és Andrej Kiska között folyamatosan komoly konfliktusok zajlanak a háttérben és a nyilvánosság előtt is. Vélhetően repülőútjainak parlament általi számonkérése is emiatt került napirendre. Andrej Kiska országjárásai során és hivatalosan is számos alkalommal kifogásolta meg a Fico-kormány intézkedéseit…

