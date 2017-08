Kiszabadult a Pillangó – megjelent az Arizóna zenekar legújabb videoklipje!

Mit lehet tudni a Pillangóról, mi a dal mondanivalója?

A dal egy szakításról, kapcsolat végéről szól, amikor rájövünk, hogy valaki mellett már nincs keresnivalónk. Persze ezt egy belső hang ilyenkor az elejétől suttogja nekünk (ha jobban tetszik, a pillangó, ami egyenlő a lelkünkkel). Nem hagy bennünket nyugodni, és bizony próbálja a tudtunkra adni, hogy lépnünk kell, de általában kell egy-két pofon, mire észhez térünk. Most, ha nagyon le szeretném kerekíteni és egyszerűsíteni a történetet, akkor a refrénben a pillangó kiszabadul, szabadon szárnyal, és ettől érzi magát igazán jól.

Vannak olyan emberi kapcsolatok az életben, amelyek ártóan hatnak mindkét félre, sokszor odáig fajul a helyzet, hogy a végén már saját magára sem ismer az ember, nem még a másikra. Sokan azt gondolják, csak a párkapcsolatokban fajulhat el a helyzet, pedig ez nem igaz. Egy baráti kapcsolat, rokoni, családi viszony éppúgy sodorhat minket hasonló helyzetbe, és jobb ezeket a rossz energiákat elengedni! Ezekből az érzésekből merítettem.

Mesélj, kérlek a dalszerző(k)ről, illetve a klip készítőiről! Milyen volt az együttműködés, hogyan sikerült megteremteni az összhangot?

Gasparik Fecó nemcsak zenekarunk vezetője, a billentyűk királya (koncerteken mindig így mutatom be :) ), de dalaink szerzője is. Természetesen a Pillangónkat is ő írta, ami a zenei részét és a dallamvilágot illeti. A dalszöveget ezúttal is Lombos Mártonra, azaz Lombos úrra bíztuk, akivel többször dolgoztunk már együtt. Remek a kapcsolatunk, ezúttal sem volt szükségünk személyes találkozásra, Marci ismét tudta, miről szeretnék énekelni. Egyrészt sajnálom, mert nyilván jó lett volna személyesen elmondani azt, hogy mi minden kavarog bennem, de szerencsére vagyunk olyan kapcsolatban, hogy telefonon is meg tudtuk beszélni a részleteket. Már fél szavakból is értjük egymást, és egész egyszerűen profi abban, amit csinál. Ugyanúgy, ahogy Vígh Arnold is, akinek a dal hangzását köszönhetjük.

Míg a dalszöveg érzésvilága az én feladatom, addig Fecó a dal producereként gondosan választotta ki a legmegfelőbb személyt ahhoz, hogy a dal úgy szóljon, ahogy szólnia kell. Arnolddal most dolgoztunk együtt először, de biztos vagyok benne, hogy nem utoljára. Az FX Film csapata pedig a képi világot álmodta meg nekünk, velük is dolgoztunk már együtt, és bennük sem kellett csalódnunk!

Az összhangot tehát nekik köszönhetjük, és így tudtuk megteremteni, hogy magához képest mindenki kihozta magából a maximumot.

Melyik oldaladat ismerhetjük meg a klipben?

A Pillangó oldalamat. :) Azt nem mondhatnám, hogy egy új énemet mutatnám meg, az még kicsit várat magára, de mindenképpen szerettem volna visszaadni a gondtalanságot, a boldogságot és a felhőtlen szabadságot, amit igazából a Pillangónkkal képviselünk. Na, és persze egy kicsit rózsaszín és szoknyás énemet. A Pillangó kedvéért gyakran vagyok a koncerteken szoknyában, ami eddig egyáltalán nem fordult elő! :)

Ha minden igaz, Győrben forgattátok a videoklipet.

Remekül szemügyre vetted! Bizony, Győr gyönyörű, szűkös utcáiban sétáltunk. Nekem teljesen olyan érzésem volt, mintha egy olaszországi kisvárosban jártam volna. Úgy éreztük, valamiért ez a dal megkívánta a látványos kis utcácskákat, és eddig mindig itthon forgattunk, gondoltuk, örömet szerzünk Patrikunknak, hadd forgassunk az ő városában is. :)

Miért érzitek fontosnak videoklipek készítését?

Ma már nem elég „csak egy dal“. Naponta rengeteg újdonságot hallanak az emberek, és fontos lett a vizualitás. Akár egy szöveges videó, akár egy könnyedebb klip vagy egészen komoly, akár kisfilmhez hasonló pár perces videó, de elengedhetetlen lett. Természetesen mi sem forgatunk minden dalunkra videoklipet, csupán azokra, melyeket elég erősnek érzünk ahhoz, hogy még toljunk rajta.



Fotó: Arizóna (Facebook)

Hol mindenütt találkozhatnak veletek a rajongók a közeljövőben?

Szombathelyen, Balatonbogláron, a Szüreti fesztiválon, Madaron, Komáromban, Bátorkeszin, Érsekújvárban, Budapesten várunk mindenkit nagy szeretettel. Ezekre a helyszínekre biztosan elvisszük a Tiltott gyümölcsöt, na és persze a Pillangót is.

Elárultok-e valamit a jövőbeli tervekkel kapcsolatban: van-e láthatáron új dal, új lemez?

Nagy megtiszteltetés ért bennünket, idén decemberben ugyanis a Magyarság Házában adhatunk koncertet Budapesten, a Külhoni Magyarságért rendezvénysorozat keretein belül. Többek között erre az eseményre is gőzerővel készülünk majd, valamint meg kell terveznünk a következő évi turnét is, és természetesen új dalok megjelenésével is készülünk.

Hogy telik a nyár? Visszavettetek kicsit a tempóból, és inkább a pihenésre koncentráltok, vagy továbbra is folyik a kemény munka?

Szerencsére nem vettünk vissza! Csak most döbbentem le, hogy máris elrepült a július, amit koncertekkel töltöttünk. Voltak ismerős helyszínek, és új helyeken is jártunk, például Gombaszögön, Martoson. Tavaly nem maradt időnk egyáltalán a pihenésre, így erre most egy kicsit előbb gondoltunk, és bizony hagytunk szabad hétvégét arra, hogy kicsit megszusszanjunk. Bár elárulom, hogy nagyon furcsa, és nem is tudok mit kezdeni egy szabad szombat délutánnal, hiszen legtöbbször az a készülődésről és az utazásról, valamint a koncertekről szól. Egyáltalán nem teher számunkra, hogy így töltjük a nyarat, mert imádunk színpadon lenni!



(fl)