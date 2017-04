Kitüntetésben részesült a DAC 1976/77-es bajnokcsapata

Hájos Zoltán idén három Polgármesteri díjat, valamint kettő Polgármesteri emléklapot osztott ki. Az elsőben részesült Bufla Miklós egykori iskolaigazgató, Cseh József jogász, valamint a DAC TE 1976/77-es bajnokcsapatát.

Horváth Zoltán alpolgármester (balról) és Bufla Miklós

Bufla Miklós először történelem-földrajz szakos tanárnak tanult, majd filozófia-történelem szakon végezte el a doktori tudományos fokozatot, 1982-ben érkezett Dunaszerdahelyre, ahol az újonnan létesített alapiskola igazgatója lett. Sportosztályokat nyitott a sporttehetségek számára, később pedig az idegen nyelveket és a számítástechnikát emelte ki az oktatásban. Bufla Miklós beszédében kiemelte, hogy volt már része számos elismerésben a szülőktől, akiknek a gyerekei hozzá jártak, a mostani díj pedig feltette az i-re a pontot.

Cseh József

Cseh József 1970-ben lett a Járási Ügyészség ügyésze, 1987-től járási ügyészhelyettes, a rendszerváltás után pedig 1991-től az Ügyvédi Kamara tagja. Máig védőügyvédként tevékenykedik a büntetőjog területén.

A DAC TE az említett évben nyerte meg a kerületi bajnokságot, akkoriban szinte kizárólag helyi vagy környékbeli fiatalok alkották a gárdát, és akkoriban harmadik alkalommal jutottak fel a harmadik vonalba, majd ott is ragadtak, három évvel később pedig már a Szlovák Nemzeti Ligában szerepeltek. 1985-ben jutottak fel a szövetségi ligába, 1987-ben pedig megnyerték a Szlovák és a Csehszlovák Kupát, melynek köszönhetően nemzetközi kupában is szerepelhettek. A díjat Boďa Vilmos, Bajcsi László, Bajcsi Tibor, Domonkos Tibor, Izsmán László, Horváth Dénes, Nagy László – posztumusz /in memoriam, Derzsi Alfonz, Leškiv Pál, Tősér István, Majtényi Lóránt, Vass László, Szerda Béla, Lépes György, Lelkes Mihály, illetve Gödölle Béla - posztumusz /in memoriam kapta meg.

Garay Lilla

Polgármesteri Emléklapot kapott Garay Lilla nemzetközi jogász, aki tanulmányai befejezése után a külügyi tárcánál helyezkedett el, ahol mindenekelőtt kelet-ázsiai diplomáciai ügyekkel foglalkozik. Vendégelőadóként szerepelt többek között a Washingtoni Egyetemen is. „Az elmúlt évek alatt lehetőségem nyílott a világ legjobb egyetemein előadni. Számos kitüntetést vehettem át. Számomra mégis ez a legfontosabb, mert innen indultam, itt vannak a gyökereim, itt ivódott belém a hazaszeretet, és ez a díj is kötelez arra, hogy tovább vigyem Dunaszerdahely hírnevét, és példát állítsak arra, hogy a határon túli magyar fiatalságnak céljai és törekvései vannak” – emlékeztetett a jogásznő.

A. Szabó László alpolgármester (balról) és Vími Roland

Ugyancsak emléklapot kapott a vásárúti származású asztaliteniszező, Vími Roland, aki versenyzőként részt vett a barcelonai olimpián.