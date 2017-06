Kolbászból lesz a kerítés Szerdahelyen?

Lesz miből építkezni, modernizálni, csak győzzön az ember majd tapsolni. Kezdjük az elején: Pápay Zoltán, a városháza pénzügyi osztályának vezetője arról számolt be, hogy nagy összegű célzott dotációhoz, közel 790 ezer euróhoz jut a város az oktatásügyi minisztériumtól, emellett a városi tartalékalapból is egy jókora összeget, többmint 800 ezer eurót csoportosítanak át a költségvetésbe.

Az utóbbit azzal indokolta, hogy

a vonatkozó törvény módosítása nyomán csak augusztus végéig lehet pénzt pumpálni a tartalékalapból a városkasszába, így ezt még most kellett megtenni, mivel aztán jön a szünet, a legközelebbi képviselő-testületi ülés pedig már csak szeptemberben lesz. Aztán vakarhatnák a fejüket.

Így lett pénz mindenre, illetve sok mindenre. Például arra, hogy:

a városi tulajdonú Municipal társaság megvásárolja a Szlovák Gázművek épületét a Gyurcsó István utcában 70 ezer euróért,

szintén a Municipal vásárolna egy trafóállomást a gyűjtőudvarba 37 ezerért

a város 110 ezerért megveszi azt az épületet, amely jelenleg hajléktalanszállóként funkciónál

87 ezer eurót csoportosítanak át a Szociális Szolgáltatási Központ épületének felújítására és hőszigetelésére

50 ezer eurót pedig az iskolai étkezdék modernizálását célzó tervdokumentáció elkészítésére.

Az oktatásügyi minisztérium célzott dotációjából:

178 ezer eurót fordítanak a Kodály Zoltán Alapiskola tornatermének felújítására

273 ezret a Jilemnický utcai alapiskola tetőszerkezetére és tornatermére

míg a legnagyobb tételt, 432 ezret a Smetana ligeti alapiskola ablakcseréjére és szintén a tornatermének rekonstrukciójára.

A város saját költségvetéséből további 10 ezret különít el a Jilemnický utcai alapiskola kerítésére, valamint 13 ezret a Benedek Elek óvoda tetőszerkezetére.

A legnagyobb vitát ezekkel szemben viszont az váltotta ki, hogy a Csaplár Benedek városi művelődési központ, értsd a kultúrház mozitermét átalakítják kamaraszínházzá, hadd legyen valamikor a következő években saját színháza, színtársulata Dunaszerdahelynek.

Ez a kiforratlan ötlet 290 ezer eurós tétellel került be a beruházások közé. Többen bírálták is ezt a kezdeményezést. Mármint nem a jövőbeli saját színházat, hanem azt, hogy:

„A költségvetés-módosításból tudjuk meg, hogy a város színházat épít. Erre nem magyarázat, hogy a tartalékalapból azért kell kiszedni a pénzt, mert az előírás szerint augusztustól már nem lehet… Ez nem a megfelelő módja, hogy megtudjunk ilyesmit?!” – tette fel a kínzó kérdést Ravasz Marián (Híd).

Nem is csak az ellenzék hangoskodott, de az MKP-s többségű testület "saját soraiból" is érkezett bírálat. Herceg Andrea (MKP-jelölt) szerint például ezt a pénzt inkább a már meglévő, és gyakorlatilag napi szinten használt színházterem légtechnikájának modernizálására lehetne költeni, mert a hőségben több száz ember között nem lehet kibírni semmilyen előadást.

Emellett építészeti megoldásra volna szükség ahhoz is, hogy mozgássérültek számára akadálymentessé tegyék a pódiumra való feljutást.

„Ezen el kellene gondolkodni, és a szakbizottságokon belül meg kellene tárgyalni, jó irányt vett ennek a pénzösszegnek elköltése” – jegyezte meg.

Védelmébe vette viszont a kultúrházon belül tervezett átalakításokat Karaffa Attila (MKP), aki szerint az igazgatónő tervet készít a légtechnikát illetően is. „Azt tanácsolom, hogy tegyünk oda pénzt a moziterem felújítására. Az egész épület több mint negyven éves, bízom benne, hogy a költségvetésben mindig találunk majd tételt arra, hogy ezeket a dolgokat felújíthassuk” – mondta.

Bachman László (független) azt nehezményezte, hogy egy mostani elhamarkodott döntéssel később problémát jelenthet az is, hogy ha a terem nem felel meg azoknak az engedélyeknek, amelyek a mostani működését biztosítják.

A sietségre panaszkodott Jarábik Gabriella (Híd) is, aki emlékeztetett, hogy a moziterem kapcsán elkészült projektnél épp azokat nem kérdezték meg, akik azt ott használnák. Véleménye szerint az egész vmk-t illetően egy hasznosítási tervre volna szükség, majd csak azt kellene követnie a tervek kialakításának és a költségvetés megszabásának.

„Nem is ismerjük azt, amire jóváhagyjuk a pénzt. Honnan tudjuk, mennyi pénzt kell elkülöníteni?” – kérdezte.

(Archív felvétel - Fotó: Cséfalvay András)

Hájos Zoltán azzal érvelt, hogy az elképzelés a saját dunaszerdahelyi színházról még csak májusban merült fel, és egyelőre nincs kézzelfogható állapotban. „Elképzelések vannak, és tárgyalások folynak a szlovák kulturális minisztériummal és a magyarországi szervekkel. Ha nem csoportosítunk át pénzt, akkor szeptemberben vagy később oda juthatunk, hogy nincs mit átcsoportosítani. A pénz átcsoportosítása nem azt jelenti, hogy el is tapsoljuk” – szögezte le.

Tehát arról volna most szó, hogy virtuálisan beteszik a pénzt egy széfbe, és majd kiveszik onnan, amikor helyzet van. Ahelyett, hogy azt arra költenék, ami már aktuálisan is problémát jelent.

Ravasz Marián azt is kifogásolta, hogy már terv is készült az átalakításra, az építészeti szakbizottság, melynek ő is tagja, mégsem látott belőle semmit. „Jó ötletnek tartom az átalakítást, de mi azért vagyunk itt, hogy elébe menjünk azoknak a dolgoknak, amelyek időközben felmerülhetnek” – húzta alá.

A képviselők végül megegyeztek abban, hogy átcsoportosítják az említett 290 ezres összeget, de mielőtt elköltenék, arról tanácskozni fog a kulturális mellett az építészeti és a pénzügyi szakbizottság is.

(SzT)