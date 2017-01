Kollár akar lenni a pozsonyi megyefőnök

Kollár, aki a parlamenti választások előtt azzal kampányolt, hogy nem politikus, és nem meggazdagodni érkezik a politikába, a SME napilap kérdésére megerősítette, hogy mérlegeli indulását a megyei választásokon - amire idén ősszel kerül sor Szlovákiában.

A parlament februárban fog dönteni arról, hogy az eddig kétfordulós megyefőnök-választás a jövőben egyfordulós lesz-e. A kormánypártok támogatását élvező módosítás értelmében a megyei választásokat 2022-től összevonnák az önkormányzati választásokkal. Erre azért volna szükség, mivel a megyei választásokon rendszerint botrányosan alacsony - 20-25 százalék körüli - a részvételi arány.

Boris Kollár a jelölésével kapcsolatos végleges döntést akkor hozza meg, amikor februárban eldől, miként változik a megyei választások lebonyolítása. A Sme rodina vezetője egyébként a kétfordulós választást támogatja, és a szociológusok szerint is éppen ő az, aki a kétfordulós voksolásból profitálhatna.

"A második fordulóban a két legerősebb megyefőnökjelölt méretteti meg magát. Ha bejutna a második körbe, sokkal több esélye volna már csak abból kifolyólag is, hogy Pozsony megyében nagyon sok jelölt lesz" - nyilatkozta a SME napilapnak Martin Slosiarik a Focus ügynökségtől.

Négy évvel ezelőtt 12-en indultak a pozsonyi megyefőnök-választáson. Az első és második körben is Pavol Frešo (SDKÚ) győzött, aki mindkét fordulóban a smeres Monika Flašíková-Beňovát utasította maga mögé.

Jelenleg egyedül Juraj Droba (SaS) ellenzéki parlamenti képviselő jelentette be hivatalosan, hogy indul a megyefőnöki székért, ő az OĽaNO támogatását is élvezi. Az indulást mérlegeli Milan Ftáčnik (független, a Smer támogatásával) volt pozsonyi főpolgármester, valamint a jelenlegi megyefőnök, Pavol Frešo is. A belső használatra készült, nem nyilvános felmérések szerint Ftáčnik rendelkezik a legjobb esélyekkel, de Ftáčnik, Kollár és Frešo támogatottsága között nincs túl nagy különbség.

A parlamenti választások során a Sme rodina párt nem volt kiugróan népszerű Pozsony megyében, támogatottságuk átlagosan hat százalék körül mozgott.

