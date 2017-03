Kolozsvár kivár a kétnyelvűsítéssel

Csoma Botond elmondta: a polgármester korainak tartja a tábláról folytatandó tárgyalást mindaddig, míg a Kolozs megyei törvényszék nem közli az ítélet teljes, megindokolt szövegét.

"Elképzelhető, hogy azon gondolkodik: ha a döntés nem csupán arra kötelezi a polgármesteri hivatalt, hogy kihelyezze a kétnyelvű helységnévtáblákat, hanem egyéb anyanyelv-használati jogok biztosítására is, akkor fellebbeznek. Úgy vélem, ha csak a táblák kihelyezéséről van szó, nem fognak fellebbezni" - magyarázta Csoma Botond, aki parlamenti mandátuma előtt több cikluson át volt kolozsvári önkormányzati képviselő.

Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a kolozsvári magyarságot - a helyi közigazgatási törvény 2001-es elfogadásakor érvényes hivatalos népszámlálási adatok alapján - megilletik a kisebbségi jogok, akkor nemcsak a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezését, hanem valamennyi közintézmény többnyelvű feliratozását és többnyelvű ügyintézést is kell biztosítani a magyaroknak Kolozsváron.

A 2001-ben érvényes 1992-es népszámlálás adatai szerint Kolozsváron még meghaladta a 20 százalékos küszöbértéket a magyarság aránya, és egy későbbi törvénymódosítás azt mondta ki, hogy a kisebbségek azokon a településeken sem veszítik el a nyelvhasználati jogaikat, amelyeken idő közben a küszöbérték alá süllyed valamely kisebbség aránya. A 2002-es népszámláláson már a húsz százalékos küszöb alá szorult a magyarság aránya a városban. A legutóbbi, 2011-es népszámlálás szerint a csaknem 50 ezer kolozsvári magyar a város 310 ezres összlakossághoz viszonyítva csak 16 százalékot tesz ki.

A Kolozs megyei törvényszék február 21-én mondta ki első fokon, hogy magyar nyelven is ki kell írni a településnevet Kolozsvár határaiban. A város polgármesteri hivatalát a Minority Rights egyesület perelte be, de a perhez 370 kolozsvári polgár is csatlakozott. Az RMDSZ és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Kolozs megyei szervezeteinek júniusi koalíciós megállapodása szerint a város vezetésének a per kimenetelétől függetlenül ki kell tennie a többnyelvű helységnévtáblákat Kolozsvár bejárataihoz.

