Komárom egyenlített a negyeddöntőben

A hazai csapat számára nagy tétje volt a pénteki mérkőzésnek, ha ugyanis vereséget szenvedtek volna, véget ér a két győzelemig tartó negyeddöntős párharc. Bár az első pillanattól látszott, hogy roppant elszántan léptek pályára Miroslav Palgut tanítványai, a mesternek mégis időt kellett kérnie 0-3-nál. Ezután gyorsan sikerült egyenlítenie az egyetemi csapatnak, majd Halanda nyitásaival előnybe is kerültek. A korábbiakkal ellentétben most a végjátékot is jól bírták Iličék. A szerb játékos szerváival megnyerte az első szettet a Spartak.

A remek játék folytatódott a második játszmában is. A vendégek mesterének 9-5-nél már a második idejét kellett kikérnie, de ez sem segített. Hukel remek blokkjai mellett a támadásokban is nagy szerepet vállalt. 23-13-nál tíz pont is volt közte. Itt még megpróbált felzárkózni Kassa, de végül Kazmierczak zárta le szettet.

A folytatás még simábban alakult, a vendégeknek úgy tűnt már a kedve is elment a mérkőzéstől, a komáromiaknak viszont szinte minden sikerült. Halandáék szebbnél szebb támadásokkal szórakoztatták a lelkes és hangos közönséget. A végén az utolsó nyitásra pályára lépett Hrušík is, akinek a szerváját nem is tudták visszaadni a vendégek, így a Spartak 3-0-ra nyerte a mérkőzést.

A negyeddöntő mindent eldöntő találkozójára csütörtökön, Kassán kerül sor. A komáromi klub szurkolói buszt indít a mérkőzésre, amelyről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők.

Extraliga, play-off:

VK Spartak UJS Komárom - VK KDS Šport Košice 3-0 (25-19, 25-17, 25-12)

Komárom: Stefanovič 2, Janušek 6, Kazmierczak 8, Ilič 18, Halanda 9, M. Hukel 11, libero Pápai (Hrušík 1). Vezetőedző: M. Palgut.

Kassa: Jakubov 4, Kríž 3, Lamanec 4, M. Sopko ml. 13, Bališin 1, Kasperkevič 1, libero Vitko (Šompľak, Smolej, Šimoňak 2). Vezetőedző: R. Vlkolinský.

