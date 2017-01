Kommandósok vették őrizetbe Černák egykori védőügyvédjét

A JOJ TV úgy értesült, az ügyvéd már több mint 24 órája őrizetben van, az igazságszolgáltatás meghiúsításának gyanújával vádolják.

Előzetes információk szerint az ügyvéd egy, a dunaszerdahelyi alvilághoz köthető, vizsgálati fogságban lévő kliensének kézbesített levelet, ami a vizsgálati fogság idején szigorúan tilos.

Az ügyvédet azért vehették őrizetbe, hogy ne tudja befolyásolni a tanúk vallomását és a vizsgálat menetét.

Viktor Križiak védőügyvédje, Tomáš Rosina a televíziónak megerősítette, hogy védencét az egyik pozsonyi rendőrkapitányságon tartják fogva. Križiakot az őrizetbe vételét követően legfeljebb 48 órán át tarthatják fogva, ha nem indítványozzák az előzetes letartóztatását.

Ügyvédje szerint Križiak őrizetbe vétele abszurdnak számít, ráadásul komoly egészségügyi problémákkal is küzd, ezért nem zárható ki, hogy fogva tartása alatt orvosi ellátásra is szüksége lehet.

Viktor Križiak korábban több alvilági személlyel is szakmai kapcsolatba került. Sajtóinformációk szerint köze volt a Piťo- és a Sýkora-klánhoz is, és egy ideig ő volt az életfogytiglani börtönbüntetését töltő egykori szlovák maffiavezér, Mikuláš Černák védője is.

Križiak 2012-ben az igazságszolgáltatás meghiúsításának gyanújával már ült vizsgálati fogságban. A rendőrség akkor azután kapta el, hogy Černák azt állította, az ügyvéd többször is előírta neki, hogyan tanúskodjon a Sýkora-klán gyilkossági ügyeiben.



