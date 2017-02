Kommandósokkal csaptak le egy 20 éve körözött tagra Füleken!

20 évvel ezelőtt 2,2 millió korona (kb. 73 ezer euró) kárt okozott csalással, a bíróság hét év letöltendő szabadságvesztésre ítélte, viszont az ítéletet nem tudták végrehajtani, mivel a fickó lelécelt.

Michal Slivka rendőri szóvivő közölte, hogy az évek során több alkalommal is ellenőrizték az állandóként bejegyzett és a korábbi lakhelyét is. "Az ajtót nem nyitotta ki senki, amikor pedig sikerült összefutni valamelyik hozzátartozójával, akkor azt mondták, hogy nem lakik otthon és nem is tartják vele a kapcsolatot" - húzta alá.

Közölte azt is, hogy az elmúlt húsz évben nem látták őt Füleken, állítólag Cipruson vagy Görögországban tartózkodott. Éppen ezért a bíróság nemzetközi, majd európai elfogató parancsot is kiadott ellene.

Idén viszont a rendőrség olyan információhoz jutott, miszerint egy füleki bérlakásban tartózkodik. "Ebből kifolyólag megtervezték az elfogását" - szögezte le.

Kifejtette, hogy mivel fennállt a veszélye, hogy a fickó az erkélyen át menekül majd, illetve hogy nem nyit ajtót, ezért a besztercebányai készenléti egységet is bevetették. Miután megtalálták a jelzett címen, a rendőrség őrizetbe vette, és elszállították a besztercebányai börtönbe.

