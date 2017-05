Konföderációs Kupa - Éder nélkül a portugálok

Fernando Santos szövetségi kapitány csütörtökön hirdette ki 24 fős keretét, amelyben ott van Cristiano Ronaldo. A szakembernek szerdáig kell megadnia a 23 nevet tartalmazó végleges névsort.

Éder mellőzése meglepetés, az OSC Lille 29 éves csatára volt az, aki a tavalyi Eb döntőjének hosszabbításában a győztes gólt szerezte a házigazda franciák ellen. Rajta kívül mindenki ott van a keretben, aki meghatározó szerepet játszott az Eb-sikerben, így Bruno Alves (Cagliari), Pepe (Real Madrid), Joao Moutinho (AS Monaco), Joao Mário (Internazionale), Bernardo Silva (AS Monaco) és Nani (FC Valencia) is.

A portugálok a június 17. és július 2. között sorra kerülő torna A csoportjában a vendéglátó oroszokkal, valamint Új-Zélanddal és Mexikóval játszanak. A rajt előtt, jövő szombaton Estorilban Ciprust fogadják felkészülési mérkőzésen, majd június 9-én - a magyarok csoportjában - világbajnoki selejtezőt vívnak Lettországban.

(MTI)