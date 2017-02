Könyékig benne voltak az oroszok a balkáni puccsban

A különleges ügyész azt is közölte, hogy puccskísérlet vádjával 25 ember ellen emelnek vádat április 15-én. A podgoricai hatóságok húsz szerb férfit fogtak el az október 16-i montenegrói parlamenti választáson tervezett puccsal összefüggésben még az ősszel, és azzal gyanúsították őket, hogy bűnszervezetet hoztak létre, céljuk pedig a montenegrói intézmények elleni fegyveres támadás volt, valamint azt tervezték, hogy a parlamenti választás napján betörnek a parlamentbe, s ott meggyilkolják Milo Djukanovic akkori miniszterelnököt, oroszbarát pártokat juttatva hatalomra.

Az elfogottak többsége januárban vádalkut kötött az ügyészséggel. A múlt héten pedig a parlament két oroszbarát ellenzéki képviselőt megfosztott a mentelmi jogától, mert a gyanú szerint kapcsolatba hozhatók az októberi puccskísérlettel, így a rendőrség már őrizetbe veheti őket. Az ügyészségi dokumentumok szerint a bűnszervezetet két orosz állampolgár hozta létre, ellenük elfogatóparancsot adtak ki, Moszkva azonban tagadja, hogy köze lenne a tervezett puccshoz.

A helyi ellenzék szerint a kormányzó párt által megrendezett támadásról volt szó, amelynek célja a választók megfélemlítése és szavazásra serkentése volt, vagyis az, hogy a szavazók a NATO-barát pártokra adják voksukat.

Montenegró a teljes jogú NATO-tagságra vár, ám az ellenzéki politikusok nem értenek egyet az ország vezetésének törekvéseivel, és inkább Moszkva felé fordulnának, illetve Oroszország sem nézi jó szemmel Montenegró NATO-törekvéseit.

Milivoje Katnic a vasárnap késő este sugárzott interjúban úgy fogalmazott: már biztosan tudható, hogy az orosz állami intézményeknek közük van a puccskísérlethez, úgyhogy Moszkva dolga kinyomozni az ügyet.

Kijelentette, hogy a puccskísérlet előkészületeit egy Eduard Sismakov nevű feltételezett orosz katonai kém hangolta össze egy másik ügynök segítségével, akivel a szomszédos Szerbiából irányították az akciót, titkosított mobiltelefonok és más különleges berendezések segítségével. A montenegrói különleges ügyész az interjúban Belgrád szemére vetette, hogy a két ügynöknek hagyták, hogy visszatérjenek Oroszországba, annak ellenére, hogy szerb tisztségviselőknek tudomásuk volt a tevékenységükről.

Milivoje Katnic rámutatott, hogy a bizonyítékok szerint Sismakov egy Eduard Sirokov névre kiállított útlevéllel utazott be Szerbiába, amelyet az orosz állami szervek állítottak ki, és Sismakov "az orosz katonai szervek tagja". A hamis névre szóló útlevelet a különleges ügyész szerint csak bizonyos orosz állami szervek tudomásával lehetett kiállítani.

Eduard Sismakov korábban a lengyelországi orosz katonai attasé helyettese volt, ám kémkedés miatt 2014-ben kiutasították az országból - közölte Katnic.

Oroszország hétfőn azonnal reagált a montenegrói különleges ügyész állításaira. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője tagadta az állításokat, amelyek szerinte "abszurdak" és "felelőtlenek". Mint mondta: Oroszország nem avatkozott be és nem is avatkozik be más országok belügyeibe, különösen nem Montenegrói belpolitikai ügyeibe, a balkáni országgal ugyanis nagyon jó kapcsolatokat ápol. Hozzátette: felelőtlenség ilyet állítani, ha nincsenek megfelelő bizonyítékok, amelyekkel alá lehetne támasztani az elhangzottakat.

MTI