„Kor felett” és „Kor alatt”

Csiliznyárad község Rendezvény-naptára egyre több helyi program dátumával van tele. Időben kell jelentkezni, hogy egy-egy tervezett rendezvénynek szabad dátumot lehessen biztosítani.

A Nyugdíjas Egyesület is egyre több programot szervez, így nem csoda, hogy időben kell időt és teret biztosítani rendezvényeiknek. Így volt ez a Csiliznyáradi Kortalanok III. báljával is. Tavaly januárban, II. a bál hajnali óráiban döntötték el, hogy a harmadik bált 2017. január 28-án fogják megtartani, és így is lett.

A szombat esti bál igazi vidám farsangi mulatság lett - tánccal, zenével, énekkel, énekléssel.

„Sztárvendégnek” a falu tehetséges fiataljait hívták meg: Ladacsi Mónika és Hetényi Gergő szép hangú énekeseket és a sokoldalú Molnár Mátét. Mellettük fellépett a bősi Nagy Mónika is, akinek szép hangját már több nyáradi programban hallhatták.

A Csiliznyáradi Dalárda, amelynek zömében nyugdíjasok a tagjai, csilizközi gyűjtésből származó népdalokkal kedveskedett a vendégeknek. A szervezők ebben az évben „huszas-harmincas” vendégeket is hívtak, akikkel együtt önfeledten táncoltak-mulattak-énekeltek a nyugdíjasok.

Így lett ez az est iskolapéldája annak, hogyan tudnak együtt lenni, hogyan tudnak együtt mulatni a „Kor felettiek” és a „Kor alattiak”. A hajnalig tartó rendkívül jó hangulat is bizonyítéka lett annak, hogy nem tűnt el teljesen a generációk közötti kapocs, csak fel kell ébreszteni, lelket és tartalmat adni neki - „koron túl és koron belül.”

(vbzs)