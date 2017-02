Kora tavaszi veteményeink

Ha viszont van a kertünkben kis hobbi fóliasátrunk, esetleg üvegházunk, akkor bizony néhány korai zöldségünket már elvethetjük, hogy minél korábban kerüljön egészséges, friss zöldség a konyhánkra.

Képen: Nanti

Korai sárgarépából számításba jöhetnek pl. az Amszterdami, Nanti, Calibra F1, Stupická fajták. Ezen fajták mindegyike rövid tenyészidejű, hengerelt típusú, tompa végű, hidegtűrő, hajtatásra is alkalmas, ízletes répa.

Petrezselymet is vethetünk egy zacskónyit, erre megfelelő pl. a Korai cukor, Atika fajták.

Mindkét gyökérzöldséget laza talajba, 0,5-1 cm mélyre vessük, ügyeljünk arra, hogy a sorban a magok ne legyenek egymáshoz közelebb 2-3 centinél, mert így szebb termést várhatunk – ritkítás nélkül.

Képen: Szentesi óriás vaj

Hónapos retekből ajánljuk a Sora, Granát, Kvarta, Korai legjobb, Szentesi óriás vaj fajtákat.

Ha a család kedveli a vitaminban dús friss újhagymát egy-egy csomaggal abból is duggathatunk. A vöröshagyma már 5-6 °C-on is csírázik, a kisebb fagyokat is elviseli. Legkedveltebbek tájainkon a Stuttgarti és Všetana fajták, de kitűnő csemegének számít a lila Carmen is.

Amennyiben be tudunk szerezni korai saláta vagy karalábé palántát, akkor ezekből is érdemes ültetni egy-egy sort. A sortávolság 30-35cm, salátánál a tőtávolság 25cm, karalábénál elegendő a 20cm is.

Korai „veteményesünket“ takarhatjuk fehér fátyollal – akár duplán is. A fátyol meleg és nedves mikroklímát biztosít növényeinknek, legalább két héttel előbbre hozza az első betakarítást. Ügyelnünk kell azonban a hőmérsékletre. Ha a fóliaházban megközelíti a 20 °C-ot, akkor nappalra a fátyolt húzzul félre, s estére takarjuk vissza a növényeket. Ha erre nem ügyelünk, könnyen megnyurgulhatnak a vetemények.

Kellemes kertészkedést kívánok!

Forrás: Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd