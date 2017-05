Kormánypárt lesz az RMDSZ?

A román politikus többek között arról a bizalmi viszonyról tett említést, amely közte és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök között kialakult az elmúlt időszakban. Úgy vélte, az RMDSZ és a PSD parlamenti együttműködése eredményes. Megjegyezte: a politikában sokszor egy kézfogás fontosabb, mint egy sokoldalas együttműködési megállapodás.

"Gondolkozhatunk azon, Hunor, hogy talán érdemes megtennünk a következő lépést is" - utalt a kormányzati együttműködésre a politikus. Hozzátette: tudatában van annak, nem érett még meg az idő arra, hogy az RMDSZ már a zilahi kongresszusán döntsön erről. Kijelentette: magára vonatkozóan is érvényesnek tekinti a kongresszus "Nem hátrálunk meg!" jelmondatát. Maga is hasonló elszántsággal kívánja érvényesíteni a román kormány programját.

Liviu Dragnea arra kérte az erdélyi magyarság politikai képviseletét, hogy Erdély és Románia egyesülésének a centenáriuma közeledtével legyenek partnerek a következő száz év projektjének a kidolgozásában. "Ha a megosztó stratégiákat folytatjuk, olyan dolgokat is elveszíthetünk, amelyeket közösen építettünk fel, és a román-magyar bizalom is sérülhet" - jelentette ki a politikus. Az RMDSZ támogatását kérte a "hegemóniára törekvő intézményekkel szembeni" harcban is, "amelyek nem értették meg a hatalmi ágak szétválasztásának a szükségességét" - utalt a politikus a korrupcióellenes harc vélt túlkapásaira.

A PSD elnöke fontosnak tartotta az anyanyelvű oktatást, de arra kérte az erdélyi magyarokat, hogy tanítsák meg románul is a gyermekeiket, mert szerinte ezzel az ő lehetőségeik bővülnek. Azt is kívánatosnak tartotta, hogy Székelyföldet ne kerüljék el az autópályák. A politikus úgy vélte: nincs szüksége az RMDSZ-nek ügyvédekre - utalt a szövetség nemzetközi aktivitására -, és az RMDSZ-nek az országon belül kell keresnie a megoldásokat a közösség gondjaira.

Klaus Iohannis államfő a kongresszushoz intézett - tanácsadója által felolvasott - üzenetében azt hangsúlyozta: számít az RMDSZ szakértőire abban a bizottságban, amelyet az országprojekt kidolgozására hívott össze. Az államfő a román parlamenti pártok számára is példaértékűnek tartotta az RMDSZ modernségét és eredményességét.

Sorin Grindeanu miniszterelnök üzenetében azt hangsúlyozta, hogy az RMDSZ mindig a stabilitás tényezője volt Romániában. Szinte valamennyi román politikus méltányolta, hogy az RMDSZ az egyik legmegbízhatóbb partner a román politikában, vállalásait betartja.

A köszöntések után elkezdődtek a zilahi RMDSZ-kongresszus érdemi munkálatai.

MTI