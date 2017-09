Közel 200 ezren árasztották el a parlamentet a szlovák alkotmány napján

A legidősebb látogató 90 éves volt, aki a parlament falai között ünneplte születésnapját, a legfiatalabb látogató pedig 3 hónapos volt – informálta a TASR hírügynökséget Zuzana Čižmáriková, a parlament kommunikációs osztályának vezetője.

Szeptember 1-jén ünnepi ülést is tartottak a prlamentben, amin részt vettek a képviselők, a kormánytagok, s majdnem az összes egykori házelnök 1989 óta és a volt államfők is.

Andrej Danko jelenlegi házelnök beszédében szót ejtett többek között a múltról, amiből elmondása szerint tanulni kéne. Megemlítette a II. világháborút, sőt beszélt az akkori Szlovák Köztársaság és a nácizmus kapcsolatáról is. Elmondta, hogy a szlovák nemzeti felkelés egy olyan nagy tett volt,ami felszabadította az országot, s ennek köszönhetően mostanra a világ demokratikus országai közé tartozik Szlovákia.

Danko az alkotmányt egy minőségi jogi dokumentumnak nevezte, s nagyon örül annak, hogy ebben a választási időszakban bekerült az alkotmányba a szlovák termőföld és az erdők védelme is. Emellett szót ejtett az ún. Mečiar-amnesztiák eltörléséről is. De nem feledkezett meg arról sem, gogy felhívja politkai ellenfeleit arra, hogy „tisztességes politikai harcot“ folytassanak.



Az államünnepen a nyilvánosság megtekinthette a parlament és a pozsonyi vár oyan helyiségeit is, ahová amúgy nem engedélyezik a bejárást. Sőt, találkozhattak a parlamenti képviselőkkel is.

A jelenlévőket kultúrprogramok, rendőrségi-katonai-és tűzoltóbemutatók is várták, sőt különféle fegyvereket is megtekinthettek.

A szlovák alkotmány elfogadásának 25. évfordulójára rendezett ünnepség a Zem spieva na hrade című gálaműsorral és tüzijátékkal ért véget.





TASR/para