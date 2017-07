Közel 650 szlovákiai magyar cserkész táborozik Ipolynyék mellett

A Nagytábor megnyitója július 25-én közös zászlófelvonással kezdődött, majd Kiss Róbert atya, kanonok, Nagyszombat egyházmegye püspöki helynöke kérte Isten áldását a résztvevőkre és a rendezvényre.

„Cserkészcsapataink évről-évre cserkésztábort szerveznek nyaranta, oda viszont vagy maguk, vagy egy-két másik csapattal mennek. A Nagytábor épp ezért is különleges, mert itt a kisközösségi élmény mellett a nagy egészbe való tartozást is megismerhetik. A cserkészcsapatok vezetőiből összeállt szervezőcsapat közel félszáz vezetője azért dolgozott, hogy ezeknek a gyerekeknek és fiataloknak megadják a lehetőséget átélni, hogy nincsenek egyedül itt a Felvidéken” – mondta Juhász Gergely táborparancsnok.

A 2017-es Nagytábor kerettörténete a reformkor. A táborban megelevenednek a kor vívmányai, felépül a Lánchíd, és Országgyűlésen vitatják meg nyelvi jogaikat a nemesek. A kiemelt programok között szerepel a Zsibvásár, ahol az egész tábor egyszerre vesz részt. Délelőtt Gasztrofesztivált tartanak csupa magyar étellel, a résztvevőket pedig egész nap különféle népi és egyéb foglalkozások várják. Érkeznek kézművesek, néptáncoktatók, koncertet ad a Crux együttes, de szó esik majd az internet veszélyeiről és a médianevelés fontosságáról is. A résztvevők beülhetnek a Pilvax kávézóba elfogyasztani egy kakaót vagy limonádét, és vicces képeket készíthetnek Aladárral, a nagytábori újság kedvenc figurájával.

A táborban 10 éves kortól vehetnek részt az SZMCS tagjai, az egyes programokat is a korosztályok igénye szerint állították össze. A portya során megismerhetik a környék természeti szépségeit is, önkéntes munkájukkal pedig Ipolynyék községet segítik majd. A táborban vár a gyerekekre egy óriás számháború, ahol egyszerre 300-an versenyezhetnek majd, a fogathajtó versenyen pedig ügyességüket és gyorsaságukat is megmutathatják majd.

A Nagytábor 2017. augusztus 3-án fejeződik be.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségről

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 1990. március 11-én alakult újjá, jelenleg közel 1400 tagot számlál. Az elmúlt közel három évtized alatt Szlovákia legnagyobb magyar ifjúságnevelő szervezetévé nőtte ki magát. Gyermekekkel és fiatalokkal egyaránt, heti szinten önkéntes nevelőmunkát folytat. Évente több országos rendezvényt szerveznek, 2017. július 24. és augusztus 3. között pedig kiemelt rendezvényeként megszervezi az egész tagságot megmozgató összmagyar Szövetségi Nagytábort. A cserkészcsapatokban hónapról hónapra több száz gyermek számára teszik lehetővé a játszva fejlődés folyamatát.

szmcs-p/para