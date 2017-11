A kreatív tanár tükre a kreatív diákcég ...

A Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia 2017. november 13-a és 14-e között rendezte meg a két napig tartó Tanirodák háziversenyét és kiállítását, melyen a negyedik évfolyam diákjai mutathatták be szakmai rátermettségüket az iskola tornatermében.

A kiállítás egyben versenyt is jelentett a kiállító diákcégeknek. A kiállítás a résztvevő tanirodák diákjaitól és felkészítő tanáraitól egyaránt nagyon igényes és felelősségteljes felkészülést kívánt.

A felkészülés magába foglalta a stand arculatának megtervezését és kivitelezését, a termékkatalógusok kidolgozását, a reklámtárgyak és ajándékok elkészítését, a vállalat és termékeinek számítógépes bemutatkozását. A kiállításon négy diákcég vett részt, nevezetesen a IV. A, IV. B, IV. C osztály tanulói. Felkészítő szaktanáraik Kvačkaj Veronika és Kiss Klaudia mérnöknők, szaktudásukkal és lelkesedésükkel támogatták a diákcégek munkáját.

A szakmai bizottság (Bartalos Tímea - magánvállalkozó, Mazács Ádám - ingatlanügynök Lukács Végh Zsuzsanna mérnök – szaktanár, Bittera Klára – angol nyelvtanár,) az értékelésnél a következő szempontokat vette figyelembe:

- a standok eredetiségét és esztétikai színvonalát;

- a katalógusok színességét és tartalmát, a reklámtárgyak ötletességét és eredetiségét;

- a diákok kommunikációs képességét magyar, szlovák, német illetve angol nyelven.

A Fődíjat (The Best Practice Firm) a Hungaricum, s. r. o. diákcég nyerte el, így iskolánkat a Tanirodák Nemzetközi Kiállításán Győrben ők képviselik majd.

Az összes stand valamilyen módon igyekezett felhívni magára a figyelmet, ötletességüket, eredetiségüket a zsűri külön jutalmazta:

Szlovák nyelven legjobban értékesítő diák (The Best Representative in Slovak) Vlčková Vivien a EasyRider, s. r. o. képviselője.

Magyar nyelven legjobban értékesítő diák (The Best Representative in Hungarian) Tilajcsík Dóra a Hungaricum, s. r. o képviselője.

Angol nyelven legjobban értékesítő diák (The Best Representative in English) Nagy Rita a Hungaricum, s. r. o. képviselője.

A legjobb stand (The Best Stand) díjat a Hungaricum, s. r. o. nyerte el.

A legjobb ötletgazda (The most creative firm) díjat a Wild Wishes, s. r. o. nyerte el.

