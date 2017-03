Kubába repült gyógykezelésre a bolíviai elnök

Martinez szerint az 57 éves államfő már egy jó ideje bajlódik a torkával, gyakorlatilag elvesztette a hangját, és le kellett mondania minden nyilvános szereplését.

"Orvosok javaslatára az a döntés született, hogy az elnöknek rutinvizsgálaton kell átesnie a testvéri Kubában" - mondta Martinez, és hozzátette, hogy néhány napon belül nyilvánosságra hozzák az elnök állapotáról szóló előzetes orvosi jelentést.

Moralest előzőleg már kivizsgálták La Pazban és Cochabambában is. Evo Morales 2006-ben került hatalomra, és 2014-ben harmadszor is elnökké választották. Nem zárta ki, hogy indulni fog a 2019-es elnökválasztáson is.

Nem ritka, hogy a latin-amerikai országok vezetői Kubában gyógykezeltetik magukat, a szigetország büszkélkedik ugyanis a világ egyik legjobb egészségügyi rendszerével, a kubai orvosok messze földön híresek. Hugo Chávez néhai venezuelai elnököt is Kubában kezelték, ahol több műtéten esett át. Chávez 2013-ban halt meg rákbetegségben.



MTI/para