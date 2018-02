Kuciak kedvesének édesanyja nem bízik a szlovák rendőrségben

Május 5-én tartotta volna esküvőjét Ján Kuciak és párja, Martina Kušnírová. A 27 éves lány az eperjesi járásbeli Gregorovce községből származik, az oknyomozó újságíró pedig a bytčai járásbeli Štiavnik községből, de a galántai járásbeli Nagymácsédon vásároltak házat a közelmúltban. Vélhetően azért, mert Kuciak az Aktuality.sk hírportálnál dolgozott Pozsonyban, míg Martina archeológiát tanult.

Martina édesanyja azonban továbbra is Gregorovcén élt. Elmondása szerint nem ez volt az első tragédia a családjukban. "Meghalt a férjem, mikor ő még 15 éves sem volt. Nehéz időszak volt, most pedig még annál is nehezebb lesz" - jegyezte meg a Joj TV-nek.

Az édesanya nagyon büszke volt lányára, hogy ennyire rajong az archeológiáért, és leendő vejére is, amiért újságíróként tevékenykedett. Szerdán viszont el kellett utaznia az ország másik végébe, hogy átélje élete talán legszörnyűbb pillanatait. A halottasházban először láthatta lánya holttestét.

"Ráborultam és simogattam mindenhol. Még most is vér van a körmöm alatt..." - fogalmazott.

A Denník N közlése szerint az édesanya azt is mondta, kétségei vannak a nyomozás objektivitása felől. Úgy véli, a gyilkossági ügyet nem a szlovák rendőrségnek, hanem nemzetközi rendőri szerveknek kellene kivizsgálniuk, amely nem elfogult vele kapcsolatban.

Gregorovcén a helyi polgármester gyűjtést indított a család megsegítésére, létrehoztak egy számlát is erre a célra: SK75 5600 0000 0004 2189 4030.

(Joj TV)