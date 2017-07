Kultúrprogram és kempo-bemutató a falunapon

Mint minden más falunapon, itt is volt futballmérkőzés, helyi és külföldi fellépők, kézművesek és mindenféle sült, illetve főtt finomságok. Ám a csiliznyáradiak különlegességeket is tartogattak. Az a csilizközi falu büszke rá, hogy talán az egész Csallóközben az ő községükben található a legtöbb diplomás, amit minden falunap alkalmával meg is ünnepelnek. Ilyenkor az előző években végzett frissdiplomásokat köszöntik a színpadon egy ajándékkal, így a falu apraja-nagyja is megtudhatja, kik ők. „Mi itt most szeretnénk a nyilvánosság előtt elmondani nektek, hogy büszkék vagyunk rátok. Látszólag csak saját célokat figyelve ültetek sok-sok órán keresztül jegyzeteitek felett. Látszólag, mert valójában ti egy közösséget gazdagítotok műveltségetekkel, iskolázottságotokkal” — hangsúlyozta köszöntőbeszédében Lukács József polgármester.

Egy másik különlegessége a rendezvénynek a magyarországi Tápióbicske testvértelepülés kempo csapatának bemutatkozása volt Gigor Sándor világbajnok kempós vezetésével. Próbálták bevonni a közönséget is a harcművészeti bemutatóba, de mindössze ketten akadtak, akik vállalták, hogy kipróbálják a kempót. Műsoruk zárásaként töréstechnikákat mutattak be, utolsó műsorszámuk hátborzongatóra sikerült.

A videó a nyugalom megzavarására alkalmas képkockákat tartalmazhat!

A sportrendezvények végeztével kultúrműsorok kezdődtek a színpadon, ahol felléptek többek között Ladacsi Mónika, Lőrincz Rolnad, Hetényi Gergő, Misák Viktória, a Black Diamond táncklub és a helyi Parasomnia zenekar. Az est sztárvendége a magyarországi Irigy Hónaljmirigy együttes volt. A XXI. Csiliznyáradi falunapot hajnalig tartó utcabál zárta. S ennek a rendezvénynek ugyan vége van, ám a szervezők már nagy erőkkel készülnek a következő évi eseményre, ugyanis 2018-ban ünnepli a község írásos említésének 550. évfordulóját.

(dor)