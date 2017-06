A külügyminisztérium nem tanácsolja az Olaszországba való utazást a kanyaró miatt

A kanyaró megjelenése miatt Olaszország egyes részein (Lazio, Piemonte, Lombardia, Veneto) a külügyminisztérium azt tanácsolja, hogy azok a személyek, akik nincsenek beoltva kanyaró ellen, s nem estek át a betegségen, jól gondolják meg, hogy elutaznak-e olyan helyekre, ahol fennáll a veszélye, hohy elkapják a betegséget. A külügyminisztérium minderről a weboldalán is informálja a nyilvánosságot.

„Azok miatt a gyerekek miatt, akik alacsony koruk ellenére még nincsenek beoltva, azt tanácsoljuk a szülőknek, hogy kerüljék el a kanyaró sújtotta régiókat“ – olvasható a weboldalon. Végül azt tanácsolják az utazást tervezőknek, hogy alaposan tájékozódjanak a kanyaró előfordulásáról az Európai Unióban.

„Az Európai Unió tagországaiban még nem múlt el a kanyarójárvány. Főleg olyan területeken terjed, ahol kevés embert oltottak be kanyaró ellen, vagy még nem estek át a betegségen. Legtöbb kanyarós megbetegedés Romániában (7282, ebből 30 halállal végződött) és Olaszországban (3074) fordult elő“ – olvasható a Közegészségügyi Hivatal weboldalán, ahol kihangsúlyozzák, hogy a legjobb védekezés a betegség ellen a védőoltás. „Minden olyan személy, aki a veszélyeztett országokba utazik, s nincs beoltva két adag oltóanyaggal, azoknál fennáll annak a veszélye, hogy elkapja a kanyarót“ – írja a Közegészségügyi Hivatal.

Kanyarójárvány van a Kongói Demokratikus Köztársaságban (19 512 megbetegedés, 229 haláleset), Szomáliában (9813 megbetegedés), Etiópia (1981), Thaiföld (1681 megbetegedés), Nigéria (1538 megbetegedés), Ukrajna (735), Dél-Szudán (644 megbetegedés, 3 haláleset), Libéria (204 megbetegedés) és még tovább...



Szlovákiában kötelező a kanyaró ellleni védőoltás, amit a 15. hónap első napján, legkésőbb a 18. hónapban adják be a gyermekeknek, s a második kanyaró elleni védőoltást 11 évesen kapják meg. A kanyaró az egyik legsúlyosabb gyerekbetegség. Gyorsan, a levegőben terjed a vírus, a kiütések mellett légcső-és tüdőgyulladást is okozhat, sőt megfertőzheti a központi idegrendszert is.

Idén Szlovákiában egy kanyarós esetet regisztráltak, amit egy 25 éves olasz, Kassán tanuló diák hozott be az országba. Valószínűleg Szerbiában, Újvidéken fertőződött meg. Kanyarógyanús eset is volt, egy 13 hónapos kisgyermekről hitték, hogy kanyarós, de végül ezt a gyanút nem igazolták a vizsgálatok.

TASR/para