Kunyhótól a csillagködökig

Takár Emőke budapesti festőművész képeiből nyílt kiállítás a nagymegyeri művelődési központban június 26-án, hétfőn, Csillagköd és a természet varázsa címmel. Az eseményen megjelent Lojkovič Sámuel polgármester, a kiállítás fővédnöke, Mikóczy Dénes alpolgármester, a rendező Pro Megere Polgári Társulás elnöke, Szabóné Simó Anikó, a budapesti XVI. kerületi Maconkai Orosz László Galéria tulajdonosa és vezetője, közreműködött Boros Viktória és Boros Noémi prózamondók.

Gútay Lászlónak, a tárlatnak otthont adó művelődési központ igazgatójának üdvözlő szavai után Mikóczy Dénes egyebek mellett felelevenítette a budapesti vendégekkel kialakított kapcsolatot, a kölcsönös látogatásokat, kiállításokat, vendégszerepléseket, majd Szabóné Simó Anikó mutatta be Takár Emőke életpályáját és művészetét: „Pedagógus-művész családban született, gimnáziumi tanulmányai után a MÁV Képzőművészeti Iskolában képezte tovább magát. Kling György, Benedek György és Kirchmayer Károly voltak a mesterei. Művészetét téma- és színgazdagság jellemzi. Elsősorban tájképfestő, de érdekes látásmóddal megragadott virágcsendéletei, szimbolikus képei, illetve a transzcendens világ ábrázolása sem áll tőle távol.Tájképei harmóniát, nyugalmat, derűt árasztanak… Aktív, termékeny festő. Alkotásai megtalálhatók Európa országaiban, Kanadában, Ausztráliában egyaránt.”

Sőt számos országban ki is állított, hazai és külföldi tárlatainak a száma már 2010-ben meghaladta a százat. Nálunk is járt, Királyhelmecen alkotótáborban vett részt, tavaly Nagymegyeren a fennebb említett baráti kapcsolat keretében a Mohácsi Regős Ferenc Asztaltársaság képzőművészeti csoport kiállításának alkalmából látogatott el a csallóközi kisvárosba mint a társaság elnöke is.

Ez a mostani önálló kiállítása ugyancsak igazolja a festőművész egyik kritikusának megállapítását, jelesül, hogy „megőrizte eredendő vonzalmát a természethez, amelynek ábrázolása továbbra is kimeríthetetlen forrása művészetének”, annak ellenére, hogy a jelenben az „égi természet” is megjelenik vásznain csillagködök és bolygók formájában, merthogy minden, ami ismeretlen, amiről keveset tudunk, az vonz, vallja Takár Emőke. Amikor megjegyzem, hogy a természeti képektől, a kis tanyától, kunyhótól a bolygókig nagy utat jár be, nagy ívet rajzol, a válasza: „A művészetbe minden belefér, és én mindent megfestek.” A tárlaton túl is számtalan képére godolva: azért mégiscsak a táj, a természet, a csendélet festője ő elsősorban.

Takár Emőke nagymegyeri kiállítása július 14-ig tekinthető meg.

(bodnár gy.)