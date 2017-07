Lajčák magas rangú ENSZ-tisztviselőként is szlovák külügyminiszter marad

Miroslav Lajčák szeptember 12-től tölti be az ENSZ közgyűlésének elnöki funkcióját. Ez idő alatt számos külügyminiszteri feladatot államtitkára, Ivan Korčok lát majd el, de funkciójának lényegi momentumainál ő határoz továbbra is.

A SITA hírügynökségnek adott interjújában arról számolt be, hogy a fontosabb pénzügyi, személyzeti és politikai döntések a továbbiakban is az ő hatáskörében maradnak majd. Lajčák leszögezte, sokat foglalkoztak azzal, miként működik majd a szlovák külügyi tárca a távollétében.

Lajčák úgy látja, a külügyminiszter feladata az is, hogy a tárcája rendesen működjön olyankor is, amikor ő távol van. "Ez a mechanizmus létezik, de készítettünk egy kézikönyvet az alkalmazottaink számára. Továbbra is az enyém a politikai felelősség a minisztérium működéséért" - húzta alá.

Hozzátette, olyan mechanizmust alakítottak ki, hogy Pozsonyból minden információt megkapjon, emellett havonta egyszer a kormány ülésein is részt kíván venni.

"A mai, digitális korban nem hinném, hogy a kommunikáció gondot okozna. Ivan Korčok egy professzionális munkatárs, államtitkár, gyakorlott diplomata és mindent megbeszéltünk, hogy mely dolgokat hagy majd jóvá ő, és melyeket én, hogy a nagyköveteink, diplomatáink tudják, kihez fordulhatnak" - fogalmazott.

Miroslav Lajčák szeptember 12-től egy éven keresztül lesz az ENSZ 72. Közgyűlésének elnöke. A Közgyűlés az ENSZ legfőbb szerve, melyben képviselteti magát a szervezet mind a 193 tagja, elnökét egy évre jelölik ki.

Szlovákia, de korábban Csehszlovákia jelöltje sem tölthette be korábban soha ezt a funkciót. Szlovákia 2003-ban nyújtotta be ez irányú kérelmét, de vannak olyan országok, amelyek 50 évig is várnak, mire rájuk kerül a sor.

(Webnoviny.sk)