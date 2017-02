Lassan indul a Győri Tavaszi Fesztivál

Változatos programokkal, köztük koncertekkel, kiállítással, városi sétával és versfelolvasással is várja a közönséget idén a Győri Tavaszi Fesztivál, amelyet március 15. és április 1. között rendeznek meg - hangzott el az eseményt bemutató keddi győri sajtótájékoztatón.

Szombati-Serfőző Eszter, a győri városháza kulturális és sport főosztályának vezetője elmondta, hogy március 15-én a hagyományos koszorúzási ünnepséggel és katonai díszfelvonulással indul a programsorozat, amellyel egyben a szilveszterig tartó Négy Évszak Fesztivál is kezdetét veszi.

Tóthné Kardos Krisztina, a szervező Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója a programokat részletezve kiemelte: a Győrben nyáron megrendezendő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódva március 16-án Marcali Gábor fotóriporternek a riói olimpián készült fotóiból nyílik kiállítás a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárában. A tárlat kísérőprogramjaként március 22-én Marcali Gáborral és Nagy Roland újságíróval, március 29-én pedig Jakabos Zsuzsanna úszóval és Petrov Iván edzővel rendeznek beszélgetést.

Gerendás Péter Liszt Ferenc-díjas zeneszerző március 17-én ad koncertet a Zichy-palotában, ahol a művész saját szerzeményei mellett Leonard Cohen, Frank Sinatra, Michael Bublé, John Lenon, Paul McCartney és Bob Dylan dalai is felcsendülnek.

Zenés tavaszi ébredés címmel másnap délelőtt tematikus városnéző sétán ismerhetik meg az érdeklődők azokat a helyi épületeket és műtárgyakat, amelyek valamilyen módon köthetők azokhoz a zeneszerzőkhöz, akik egykor Győrbe látogattak. A séta keretében egyebek mellett a Nagyboldogasszony-székesegyházat, a színház és a zeneiskola épületét is felkeresik.

Az egykori Zsinagógában március 23-án a BonBon Matiné ismerteti meg a gyerekeket Lúdas Matyi történetén keresztül a klasszikus zene, a hangszerek és a koncertek világával. A Zichy-palotában pedig aznap A mi József Attilánk címmel tartanak versfelolvasást, amelyen középiskolás diákok egy-egy általuk választott József Attila-verset olvasnak fel.

Március 25-én Bojtár Imre oboaművész és Fabio Barbagallo olasz gitárművész ad közös koncertet szintén a Zichy-palotában. Másnap tartják meg a Hímes Tojás Napját a Generációk Házában, ahol az ország különböző területeiről érkező népi iparművészek mutatják be a tájegységeik jellegzetes motívumaival díszített tojásokat. Egyebek mellett sárközi, gyimesi és moldvai csángó motívumokkal megírt tojásokat is láthatnak az érdeklődők, akik maguk is kipróbálhatják a hímestojás-készítést.

Március 28-án a Vaskakas Művészeti Központban lép fel Ferenczi György és a Rackajam a Betyárjáték című "koncertfilmszínházi" előadásban, amelyet Szomjas György rendezett, és amelyet tavaly mutattak be a Nemzeti Színházban.

Két nappal később, március 30-án szintén a Vaskakas Művészeti Központban mutatják be az amerikai írónő, Hindi Brooks Romance.com című vígjátékát, amely az internetes ismerkedés világába vezet. A Rózsavölgyi Szalon produkciójában Molnár Piroska és Jordán Tamás is színpadra lép.

A hónap utolsó napján ZeneHajó címmel Hajós András, Fekete-Kovács Kornél és a Modern Art Orchestra rendhagyó zeneórán vezeti be a dzsessz világába a gyerekeket.

A Győri Tavaszi Fesztivál záró programja április 1-jén a NőComment című talkshow lesz Ábel Anitával, Dobó Katával, Gryllus Dorkával, Riztov Évával és Rákóczi Ferenccel.

