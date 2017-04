A legdrágábbat adták, saját vérüket

A MUDr. Kiss Anita irányította dunaszerdahelyi/ružinovi mobil transzfúziós állomás szakemberei összesen 56 önkéntes véradót láttak el a település kultúrházának nagytermében.



A szervezőbizottság tagjai: Bozsik Milada, Mikus Lídia (Bélvata) és Nagy Appolónia



Az önkéntesek egy csoportja a váróteremben

Bozsik Milada, a Vöröskereszt jányoki alapszervezetének elnöke szintén a véradók sorát erősítette. „Felső-csallóközi kistérségünkben az önkéntes véradásokat az illésházi és a csenkei kollégáinkkal karöltve szervezzük. Megegyeztünk abban, hogy Illésházán augusztus hónapban, Csenkén decemberben, Jányokon pedig áprilisban teremtjük meg a feltételeket a csoportos toborzáshoz. Így az érintett települések lakosai az év folyamán a három kijelölt időpont közül bizonyára tudnak maguknak megfelelőt választani. Sőt, a szélesebb környékről is rendre érkeznek hozzánk érdeklődők, az idén Kismagyarról, Bélvatáról, Bazinból és Szencről csatlakoztak hozzánk önkéntesek. Szorosan együttműködünk községünk elöljáróságával is. Berner Lajos polgármester úr például ötvenedszer adott vért, és itt volt Kiss Norbert alpolgármester is, feleségével és főiskolás lányával együtt, továbbá Nagy Appolónia önkormányzati képviselőnő, aki egyben a szervezőbizottság tagja is. Ezen a napon egyébként humánus tettükért köszönetet mondtunk a rendszeres véradóknak, felhívtuk a figyelmet a véradás fontosságára, és minden embert arra bátorítottunk, hogy álljon be közénk és adjon vért. Fáradozásunk, úgy vélem, nem volt hiábavaló ” – így a főszervező elnök asszony.



Takács Dávid nyolcadszor hallgatott a vöröskeresztesek hívó szavára



MUDr. Kiss Anita (jobbról) szolgálatban

Az 56 véradóból 23-an voltak helybeli lakosok, ebből 14-en Felső- és 9-en Alsójányokból.

