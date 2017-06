A legjobb lángos idén a lakszakállasi

Így van ez a szilasi Lángossütő fesztivállal is, amit idén már ötödik alkalommal rendeztek meg a községben. „A nyugdíjasok minden évben lángost sütnek és így gondoltuk, ha van egy lángossütő csapatunk, akkor csináljunk egy ilyen fesztivált” — mesél a kezdetekről Tóth Péter polgármester. Mindezek mellett természetesen ez a rendezvény falunap, illetve Hazaváró is egyszerre, ugyanis ilyenkor az elszármazott szilasiak szintén hazatérnek és az 500 lelket számláló községben a rendezvényen 1500-an biztosan megfordulnak. Ez pedig nem a nagyközönségnek szól, inkább a helyieknek és a mindenkori szilasiaknak.

Mint minden hasonló rendezvény, így a szilasi is zömében az ételekről és a szórakozásról szól. Kora délután már izzadtak a hölgyek, no, nem csak a meleg miatt, inkább a tészta gyúrása és a lángos sütése közben. Hiába próbáltuk megtudni, mi lehet a jó lángos titka, senki nem akarta az orrunkra kötni. „Én azt aztán meg nem mondom magának, hiszen minden szakácsnak lehet titka” — mondta az élesztőt éppen a tejbe morzsoló hölgy. De talán mindegy is, hiszen a végeredmény a lényeg, a finom aranybarna lángos, amit mindenki a kedvére ízesíthet. S mivel mindenki kitett magáért a csapatok közül, a zsűrinek nem volt egyszerű dolga. Végül mégis megszületett a döntés és a legjobb lángos a lakszakállasi NyugiLak csapatáé lett. A második helyen a szilasi vöröskereszt együttese, a harmadik helyen pedig a keszegfalvai Csipet Csapat végzett.

Az esemény azonban még nem ért véget, hiszen az ünnepélyen szabadtéri gyerekjátékok, illetve zenés programok várják az érdeklődőket és természetesen hegyekben álló finomságok, na meg lángos minden mennyiségben.

(ls)