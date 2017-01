A legkeresettebb könyvek – sikerlista 2016

Óriási könyvkínálat

A hatalmas könyvkínálatban nehéz eligazodni, ha olvasnivalót keresünk magunknak vagy szeretteinknek. Amikor tanácstalanok vagyunk, jól jönnek a könyvforgalmazók, könyves webáruházak vagy online antikváriumok által összeállított sikerlisták, abból az elvből kiindulva, hogy amit sokan olvasnak, az bizonyára jó lehet. A sikerlistákon szereplő könyvek aztán adhatnak további ötleteket, így nagyobb sikerrel választhatjuk ki azt a könyvet, amely tetszeni fog nekünk vagy megajándékozni kívánt ismerősünknek. A tavalyi év sikerlistáit is a legkeresettebb, legnépszerűbb könyvek alkotják.

Kreativitás előtérben!

A listákat böngészve az is megállapítható, hogy egyre nagyobb az igény a felnőtt színezők vagy kreatív könyvek iránt, jól mutatja ezt a tendenciát az eladott példányszám és a hatalmas kínálat. A sikerlisták legelőkelőbb helyén például nem egy helyen Keri Smith: Nyírd ki ezt a naplót – és alkoss valami újat! című kötete áll. A könyv vagy napló kifejezett célja, hogy a romboló hajlamú emberek is kiélhessék hajlamukat, így ezt a könyvet összefirkálhatják, rajzolhatnak bele, darabokra szaggathatják, összevizezhetik, ugyanakkor minden oldalon létrehozhatnak valami újat: rajzolhatnak, színezhetnek, stb. A könyv világszerte több millió példányban kelt már el, hazánkban is rövid időn belül népszerű lett, és ma már többféle változatban is kapható.

Tavaly ugyancsak a sikerlisták élén szerepelt az újabb Harry Potter-történet: Harry Potter és az elátkozott gyermek – Első és második rész. A könyv nem egy szokványos könyv, hiszen egy színházi előadás szövegkönyve, épp emiatt sok olvasónak okozott csalódást, hiszen hiányoznak belőle a leíró, elbeszélő részek. Emiatt az is tévinformáció, hogy ez lenne a sorozat nyolcadik kötete, a megszokottaknál jóval rövidebb lélegzetvételű. Mindenesetre az igazi Harry-Potter rajongóknak valószínűleg nem okozott csalódást ez a kiadás sem.

Szintén a sikerlisták előkelő helyein szerepelnek a híres emberek által írt kötetek, így például a Kepes András által írt Világkép, illetve a Jakupcsek Gabriella tolla nyomán megjelent Megúszhatatlan – Ahogy a gyerekeimnek elmesélem című könyv.

Regények is

A sikerlistán szép számmal szerepelnek a legújabb regények is, többek között Stephenie Meyer: A Vegyész című regénye, mely az Agave Könyvek Kiadó Kft-nél látott napvilágot. Az írónő nem ismeretlen már a hazai olvasók előtt sem, hiszen a Twilight Saga vagy a Burok című könyveket is ő írta, melyek szintén népszerűek az olvasók között. Legújabb regénye szintén bővelkedik váratlan fordulatokban, ahogy azt már megszokhattuk tőle.

A magyar írók is szép számmal szerepelnek a sikerlisták előkelő helyein, méltán. A 2016-os népszerűségi lista elején megtalálhatjuk Ugron Zsolna, Fábián Janka legújabb regényeit, Ugron Zsolna Szilágyi Erzsébet, Hunyadi Mátyás édesanyjának rajzolja meg az élettörténetét a Hollóasszony című regényében, míg Fábián Janka regénye, Az utolsó boszorkány lánya szintén a történelmi korokba kalauzolja olvasóit.

(PR-cikk)