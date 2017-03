"A legrosszabbtól mentették meg Európát a hollandok"

Több külföldi napilap is kiemelte csütörtöki számában, hogy Geert Wilders bevándorlásellenes Szabadságpártjának szerdai választási veresége Hollandiában jelzésértékűnek számít több közelgő nyugat-európai parlamenti választás előtt.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung című német napilap rámutatott: Mark Rutte holland kormányfőnek bejött a számítása, és végül ő lett a Hollandia és Törökország között az utóbbi napokban elmérgesedő diplomáciai viszály fő haszonélvezője.

A Der Spiegel című hetilap internetes kiadása felidézte, hogy a tavaly decemberi osztrák elnökválasztáson induló jobboldali, bevándorlásellenes jelölt veresége megmutatta: nincs dominóeffektus Európában. Bár Marine Le Pennek továbbra is van némi valós esélye, hogy francia államfő legyen, a hollandiai választási eredmény mindenképpen csapást jelent a francia Nemzeti Front elnökének. Ha Geert Wilders szerezte volna meg a legtöbb szavazatot, akkor Le Pen érvelhetett volna azzal, hogy a szélsőjobboldali nézőpontok már igenis szalonképesek Európában - írta a Der Spiegel.

A Die Welt című német lap is úgy vélte a honlapján közzétett értékelésben, hogy a török-holland vita olyan volt Rutte számára, mint egy ajándék a gondviseléstől: a holland kormányfő a konfliktus során határozottan és keményen, ugyanakkor igazi államférfihoz méltón lépett fel.

A francia Les Échos szerint a szerdai hollandiai választás a legrosszabbtól mentette meg Európát. A holland választók a lap szerint egyetértettek kormányfőjükkel abban, hogy meg kell állítani a populizmus spirálját Európában.

A Le Figaro pedig megjegyezte, hogy a hagyományos pártok Európában - és különösen Franciaországban - nagy megkönnyebbüléssel fogadták a Wilders vereségéről szóló híreket.

A lengyel Rzeczpospolita azt írta, hogy a hollandiai választás megszakította a nyugati populisták menetelését, bár Wildersnek egyébként sem lett volna esélye kormányra kerülni, mert nem talált volna magának koalíciós partnert. A lengyel napilap szerint azonban nem ez volt a populisták utolsó szava, mert egy nagyobb bevándorlási hullám, amelyet akár a török kormány is előidézhet, ismét újjáélesztheti majd őket.

Az amerikai The Washington Post azt emelte ki, hogy Németországban és Franciaországban is fontos indikátorként tekintenek a hollandiai választás eredményére. Mindkét országban a következő hónapokban tartanak választásokat, és ott is különösen erősek az idegenellenes hangok.

