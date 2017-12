Legyen Ön is a METRANS-csapat tagja!

Szolgáltatásaink növelésével csapatunkat is bővítjük. Jelenleg további munkatársakat keresünk Dunaszerdahelyen a következő munkakörökbe.

HEGESZTŐ

Munkakör leírása:

CO hegesztés (TUV oklevél előnyös)

Vágás / bemelegítés autogénnel

Hegesztés elektróddal

Elvárások:

Jó egészségügyi állapot

Szakmai gyakorlat minimum fél év

KÖNYVELŐ

Munkakör:

SAP könyvelőprogram használata

Bejövő és kimenő számlák rendszerezése, kontírozása, adatrögzítése

Havi, negyedéves és éves zárások anyagának előkészítése

Elvárások:

Közgazdasági területen szerzett középiskolai végzettség

Kettős könyvelésben szerzett, legalább 1 éves szakmai gyakorlat

GÉPSZERELŐ

Munkakör:

A telephelyen lévő emelőgépek, rakodógépek javítása, karbantartása

Az emelőgépek, rakodógépek műszaki állapotának figyelése a telephelyen

Jelenti, amennyiben szükséges az emelőgépekhez tartozó alkatrészek pótlása, beszerzése

Elvárások:

Elektroműszerész / elektrotechnikai végzettség

A villanyszerelői ismereteken kívül elektronikai szaktudást is kérünk, mivel a feladatkörhöz tartozik az emelőgépek és a rakodógépek javítása is

Egyműszakos munkarend

Német nyelv ismerete előny

Amit kínálunk:

Nemzetközi munkakörnyezet

Stabil, innovatív vállalati környezet

Szakmai továbbképzés lehetősége

Fiatal, dinamikus csapat

A munkavégzés helye: METRANS /Danubia/, a.s., Dunaszerdahely

Tegye meg az első lépést! Jelentkezzen!

Amennyiben állásajánlataink felkeltették érdeklődését, kérjük, küldje el szakmai, szlovák nyelvű önéletrajzát az alábbi e-mail címre: hr@metrans.sk.

Elérhetőségek:

METRANS /Danubia/, a.s.

Povodská cesta 18

929 01 Dunajská Streda

tel.: 031 32 34 257

A METRANS csoport az all-inclusive just-in-time intermodális, vasúti és közúti szállítások szolgáltatója. Tengeri konténeres rakományokat szállító saját vonatok üzemeltetésével a célországokba/-ból történik a szállítás, mint Csehország, Szlovákia, Magyarország, illetve az új szolgáltatások segítségével Németországba és Ausztriába, amely a vasúti hálózaton keresztül a főbb európai kikötőkhöz, mint Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam és Duisburg kapcsolódnak, illetve a főbb déli kikötőkhöz mint Koper, Trieszt, valamint Rijeka.

Staňte sa členom tímu METRANS!

Skupina METRANS je už dlhodobo jedným z lídrov trhu kombinovanej dopravy v Európe, ktorá má vybudovanú vlastnú sieť vysoko sofistikovaných kontajnerových terminálov, poskytuje svoje služby v 7 krajinách Európy. Z dôvodu rozširovania služieb, rozširujeme i naše tímy. Momentálne hľadáme do tímu v Dunajskej Strede ďalších kolegov na nasledovné pozície:

ZVÁRAČ

Náplň práce:

Zváranie s CO (TUV certifikát vítaný)

Rezanie / nahrievanie autogénom

Zváranie elektródou

Požiadavky:

Dobrý zdravotný stav

Skúsenosti v obore minimálne 0,5 roka

ÚČTOVNÍK / ÚČTOVNÍČKA

Náplň práce:

Vedenie podvojného účtovníctva a účtovnej agendy

Založenie objednávok v účtovnom programe SAP

Príprava podkladov na spracovanie mesačnej, kvartálnej a ročnej uzávierky

Požiadavky:

Min. stredoškolské vzdelanie v ekonomickej oblasti

Pracovné skúsenosti vo vedení podvojného účtovníctva min 1 rok

OPRAVÁR STROJOV

Náplň práce:

Oprava a údržba prekladacích zariadení - zdvíhacích zariadení

Zisťovanie príčiny porúch, odstraňovanie porúch a sledovanie technického stavu prekladacích zariadení – zdvíhacích zariadení

Nahlasovanie potreby nákupu náhradných dielov k prekladacím zariadeniam – zdvíhacím zariadeniam

Požiadavky:

Stredoškolské vzdelanie v odbore elektrotechnika, mechanik

Požadujeme okrem znalosti opráv elektrických aj elektronických zariadení, nakoľko sa jedná o opravy mobilných prekladacích zariadení a zdvíhacích zariadení

Jednozmenný pracovný režim

Znalosť nemeckého jazyka vítaná

Zamestnanecké výhody, benefity:

Stabilná práca v prosperujúcej, medzinárodnej spoločnosti

Možnosti vzdelávania a osobného rastu

Priestor na rast a sebarealizáciu

Mladý, dynamický kolektív

Miesto výkonu práce: METRANS /Danubia/, a.s., Dunajská Streda

Urobte prvý krok! Pošlite nám Váš životopis!

V prípade Vášho záujmu o naše pracovné ponuky, pošlite nám prosím Vaše CV na: hr@metrans.sk.

Kontakt:

METRANS /Danubia/, a.s.

Povodská cesta 18

929 01 Dunajská Streda



tel.: 031 32 34 2057

Skupina METRANS je poskytovateľom all-inclusive just-in-time intermodálnej železnično-cestnej prepravy, prevádzkovaním vlastných vlakov s námorným nákladom z / do Českej republiky, Slovenska, Maďarska a nových servisov do vnútrozemia Nemecka a Rakúska, ktoré sú spojené prostredníctvom železnice s hlavnými európskymi prístavmi vrátane Hamburgu, Bremerhavenu, Rotterdamu a Duisburgu, alebo hlavných južných železničných spojení do Koperu, Trieste a Rijeky.

(PR-cikk)