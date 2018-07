Lejapánozta kínai feleségét a brit külügyér Pekingben

Zavaró bakival kezdte karrierjét Jeremy Hunt, Nagy-Britannia új külügyminisztere, aki a hétvégén Pekingben járt bemutatkozó látogatáson. Ahol egyből le is japánozta saját kínai feleségét.

"A nejem japán. A nejem kínai. Hát ez egy szörnyű baki volt" - mondta Hunt a kínai külügyminiszternek, Vang Jinek, ahogy az a The Guardien brit lap portálján is látható. A baki azért is különösen fura, mert Hunt neje kínai származásával pont Kína iránti elkötelezettségét akarta hangsúlyozni. "A nejem tehát kínai, a gyermekeim félkínaiak, vagyis vannak kínai nagyszüleink, akik Hszianban élnek, és vannak szoros családi kapcsolataink Kínában" - magyarázta az új brit külügyér a baki után.

